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رياضة

"حرب" بين فينيسيوس ومبابي.. ما القصة؟

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:00
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على الرغم من الابتسامات المتبادلة والتشجيع العلني أمام الجماهير، يبدو أن العلاقة داخل الملعب بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في ريال مدريد بعيدة عن التعاون. فعندما تكون الكرة بحوزتهما، لا يتبادلان النظرات أو التمريرات، بل يفضل كل منهما الاعتماد على نفسه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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توضح الصحيفة أن مبابي يتجاهل فينيسيوس داخل منطقة الجزاء، بينما يميل البرازيلي إلى الاحتفاظ بالكرة وعدم تمريرها لأي من زملائه، بما في ذلك مبابي. ورغم غموض ما يحدث بينهما داخل غرفة الملابس، إلا أن الأداء على أرض الملعب يكشف عن افتقار واضح للتعاون.

عند سؤاله عن عدم التعاون بين الثنائي، دافع المدرب كارلو أنشيلوتي عن لاعبيه، مشيرًا إلى أن الهدف الأول أمام رايو فاليكانو جاء بعد تمريرة من فينيسيوس إلى مبابي، مؤكدًا أن "التعاون بينهما مستمر كالمعتاد". لكن "سبورت" رفضت هذا الطرح، واصفة تصريحات المدرب الإيطالي بأنها "بعيدة عن الواقع".

يعاني مبابي وفينيسيوس من تضارب في الأدوار داخل الملعب، حيث يسعى كلاهما لشغل الجناح الأيسر والاختراق باتجاه المرمى، وهو ما يجعل التعاون بينهما نادرًا. وحتى عندما لا يحصلان على تمريرات من بيلينغهام أو رودريغو، فإنهما يشنان هجمات فردية بدلاً من اللعب الجماعي.

وتشير الإحصائيات إلى أن فينيسيوس هو الأقل تمريرًا داخل منطقة الجزاء، مفضلاً المراوغة والاختراق بنفسه، في حين أن مبابي حافظ على معدل تهديفي مرتفع، إذ سجل 29 هدفًا في 40 مباراة، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى التوقعات نظرًا لتذبذب أدائه في بعض المباريات. (ارم نيوز)
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