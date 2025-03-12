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رياضة
هذه حقيقة اشتباك صلاح وأرنولد
Lebanon 24
12-03-2025
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أثار محمد
صلاح
وزميله في ليفربول، ترينت
ألكسندر
أرنولد، جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اشتباكًا بينهما خلال تدريبات الفريق، يوم الإثنين. وأظهر الفيديو النجم المصري وهو يحاول الاقتراب من الظهير الإنكليزي بطريقة بدت وكأنها مشادة كلامية، قبل أن يتدخل زملاؤهما للفصل بينهما، بينما كان
صلاح
مبتسمًا.
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لكن وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، لم يكن الأمر سوى مزاح ودي بين اللاعبين، حيث أكدت مصادر داخل النادي أن الواقعة لا تتجاوز أجواء المرح المعتادة في التدريبات. كما انتشر مقطع فيديو آخر من زاوية مختلفة يُظهر
صلاح
يبتسم طوال الوقت، بل ويحاول توجيه ركلة فكاهية لأحد زملائه، مما يعزز فرضية أن المشهد لم يكن جديًا.
وتأتي هذه الحادثة في توقيت حساس، حيث يستعد
ليفربول
لمواجهة
باريس
سان جيرمان
اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي
دوري
أبطال أوروبا، بعد أن نجح الفريق الإنكليزي في تحقيق فوز ثمين (1-0) في
لقاء
الذهاب بالعاصمة
الفرنسية
.
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