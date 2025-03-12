هذه حقيقة اشتباك صلاح وأرنولد

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أثار محمد وزميله في ليفربول، ترينت أرنولد، جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اشتباكًا بينهما خلال تدريبات الفريق، يوم الإثنين. وأظهر الفيديو النجم المصري وهو يحاول الاقتراب من الظهير الإنكليزي بطريقة بدت وكأنها مشادة كلامية، قبل أن يتدخل زملاؤهما للفصل بينهما، بينما كان مبتسمًا.لكن وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، لم يكن الأمر سوى مزاح ودي بين اللاعبين، حيث أكدت مصادر داخل النادي أن الواقعة لا تتجاوز أجواء المرح المعتادة في التدريبات. كما انتشر مقطع فيديو آخر من زاوية مختلفة يُظهر يبتسم طوال الوقت، بل ويحاول توجيه ركلة فكاهية لأحد زملائه، مما يعزز فرضية أن المشهد لم يكن جديًا.وتأتي هذه الحادثة في توقيت حساس، حيث يستعد لمواجهة اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا، بعد أن نجح الفريق الإنكليزي في تحقيق فوز ثمين (1-0) في الذهاب بالعاصمة .