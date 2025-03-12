Advertisement

رياضة

هذه حقيقة اشتباك صلاح وأرنولد

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1332002-638773180721160426.jpg
Doc-P-1332002-638773180721160426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أثار محمد صلاح وزميله في ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اشتباكًا بينهما خلال تدريبات الفريق، يوم الإثنين. وأظهر الفيديو النجم المصري وهو يحاول الاقتراب من الظهير الإنكليزي بطريقة بدت وكأنها مشادة كلامية، قبل أن يتدخل زملاؤهما للفصل بينهما، بينما كان صلاح مبتسمًا.  
Advertisement

لكن وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، لم يكن الأمر سوى مزاح ودي بين اللاعبين، حيث أكدت مصادر داخل النادي أن الواقعة لا تتجاوز أجواء المرح المعتادة في التدريبات. كما انتشر مقطع فيديو آخر من زاوية مختلفة يُظهر صلاح يبتسم طوال الوقت، بل ويحاول توجيه ركلة فكاهية لأحد زملائه، مما يعزز فرضية أن المشهد لم يكن جديًا.  

وتأتي هذه الحادثة في توقيت حساس، حيث يستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح الفريق الإنكليزي في تحقيق فوز ثمين (1-0) في لقاء الذهاب بالعاصمة الفرنسية
مواضيع ذات صلة
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
lebanon 24
12/03/2025 07:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة حبس شقيق شيرين عبد الوهاب
lebanon 24
12/03/2025 07:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوت: صلاح سيحصل على الكرة الذهبية في هذه الحالة
lebanon 24
12/03/2025 07:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: اذا تمّت دعوتي إلى الولايات المتحدة لحلّ مشاكل حقيقة فكل الاحترام للأميركيين وللحزبين وللرئيس ترامب
lebanon 24
12/03/2025 07:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:20 | 2025-03-12
19:16 | 2025-03-11
17:00 | 2025-03-11
16:18 | 2025-03-11
15:00 | 2025-03-11
11:25 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24