برشلونة أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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بات أول المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال بعد فوزه على ضيفه بنفيكا 3-1 في إياب ثمن النهائي.وكان فاز أيضا في الذهاب 1-0 ليتأهل إلى ربع النهائي وملاقاة الفائز من بوروسيا الألماني وليل الفرنسي.وتألق لامين يامال بهدف وتمريرة حاسمة في المباراة وشكل ثنائيا رائعا مع رافينيا الذي سجل هدفين ، في حين سجل هدف بنفيكا أوتاميندي.