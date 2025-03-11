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رياضة

برشلونة أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
11-03-2025 | 16:18
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بات برشلونة أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-1 في إياب ثمن النهائي.
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وكان برشلونة فاز أيضا في لقاء الذهاب 1-0 ليتأهل إلى ربع النهائي وملاقاة الفائز من لقاء بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي.
وتألق لامين يامال بهدف وتمريرة حاسمة في المباراة وشكل ثنائيا رائعا مع رافينيا الذي سجل هدفين ، في حين سجل هدف بنفيكا المدافع نيكولاس أوتاميندي.
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