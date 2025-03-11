باريس سان جيرمان يطيح بليفربول بركلات الترجيح

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تأهّل فريق سان جيرمان الفرنسي لدور الثمانية في أبطال بسيناريو مثير في ليفربول الإنكليزي ضمن منافسات إياب دور الـ16، مساء الثلاثاء.ودخل ليفربول اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور في ملعب أنفيلد، وأفضلية ذهابا في بهدف سجله اللاعب البديل هارفي إيليوت في الدقيقة 87.لكن الفريق الباريسي أنهى العودة فائزاً بهدف وحيد سجله عثمان ديمبلي بعد مرور 12 .ورفع ديمبلي رصيده إلى 7 أهداف في أبطال هذا الموسم، وأصبح أكثر هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ العام الجاري 2025 بتسجيله 21 هدفا في المسابقات.وحافظ الفريق الباريسي على تقدمه مع امتداد اللقاء لشوطين إضافيين قبل أن ينتزع بطاقة التأهّل بنتيجة 4 - 1 في ركلات الترجيح.وفي ركلات الترجيح، تألّق دوناروما في التصدي لركلتي نونييس وكورتيس جونز، فيما سجل سان جرمان ركلاته الأربع.وينتظر سان جيرمان في دور الثمانية الفائز من مواجهة أستون الإنكليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.ويبقى أستون الأقرب للتأهل بعد ذهابا بنتيجة 3 - 1 خارج ملعبه في بلجيكا.