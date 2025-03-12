رافينيا يخطط لسرقة رونالدو!

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يسعى البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، إلى تحطيم رقم قياسي خاص بالبرتغالي كريستيانو في أبطال أوروبا، مستفيدًا من النظام الجديد للمسابقة، الذي يمنح الأندية خوض عدد أكبر من المباريات في مرحلة الدوري.بحسب "ترانسفير ماركت"، سجل رافينيا هذا الموسم 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 9 مباريات في البطولة، ليصل إلى 16 مساهمة مباشرة في الأهداف. لكنه لا يزال بحاجة إلى 6 مساهمات أخرى لمعادلة رقم القياسي، الذي حقق 22 مساهمة خلال موسم واحد.في حال واصل تقدمه في البطولة ووصل إلى النهائي، فسيحصل رافينيا على 6 مباريات إضافية، ما يمنحه ذهبية لتحطيم الرقم التاريخي للنجم .ورغم تألقه الكبير مع هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 40 مباراة، إلا أن النادي الكتالوني في بيعه الصيف المقبل بسبب أزمته .