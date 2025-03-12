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رياضة

رافينيا يخطط لسرقة رونالدو!

Lebanon 24
12-03-2025 | 03:07
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يسعى البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، إلى تحطيم رقم قياسي خاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من النظام الجديد للمسابقة، الذي يمنح الأندية فرصة خوض عدد أكبر من المباريات في مرحلة الدوري.  
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بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، سجل رافينيا هذا الموسم 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 9 مباريات في البطولة، ليصل إلى 16 مساهمة مباشرة في الأهداف. لكنه لا يزال بحاجة إلى 6 مساهمات أخرى لمعادلة رقم رونالدو القياسي، الذي حقق 22 مساهمة خلال موسم واحد.  

في حال واصل برشلونة تقدمه في البطولة ووصل إلى النهائي، فسيحصل رافينيا على 6 مباريات إضافية، ما يمنحه فرصة ذهبية لتحطيم الرقم التاريخي للنجم البرتغالي.  

ورغم تألقه الكبير مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 40 مباراة، إلا أن النادي الكتالوني يفكر في بيعه الصيف المقبل بسبب أزمته المالية
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