"أنا مؤمن بديني".. لامين جمال يكشف طقوسه في رمضان

تحدث لامين جمال نجم نادي عن حبه وإصراره على الصيام في شهر مؤكدا حرصه على الالتزام بتعاليم دينه.

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وكانت صحيفة "آس" قد أشارت في تقرير لها في وقت سابق بأن لامين جمال حصل على إذن من السلطات المختصة بالإفطار خلال أيام المباريات.

وفي الدقيقة 14 توقفت مباراة وبنفيكا وظهر لامين وهو يتوجه لخطوط التماس من أجل كسر صيامه وشرب المياه.

جمال في تصريحات لقناة "دازن" بشأن حرصه على صيام رمضان: "نعم الأمر يتعلق بإيمانك بدينك، وأنا مؤمن بديني كما أني أتمتع بالصحة لكي أصوم".



وأضاف: "أستيقظ الساعة 5 صباحا لكي وأشرب شيئا يساعد جسدي على البقاء رطبا طوال اليوم، كما أن الصيام لا يؤثر على أدائي، النادي مستعد تماما لهذا الأمر، ويوفر لنا كل ما نحتاجه لنتمكن من الأداء بنسبة 100%". (روسيا اليوم)