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رياضة
"أنا مؤمن بديني".. لامين جمال يكشف طقوسه في رمضان
Lebanon 24
12-03-2025
|
08:00
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تحدث لامين جمال نجم نادي
برشلونة
عن حبه وإصراره على الصيام في شهر
رمضان
مؤكدا حرصه على الالتزام بتعاليم دينه.
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وكانت صحيفة "آس"
الإسبانية
قد أشارت في تقرير لها في وقت سابق بأن لامين جمال حصل على إذن من السلطات
الدينية
المختصة بالإفطار خلال أيام المباريات.
وفي الدقيقة 14 توقفت مباراة
برشلونة
وبنفيكا وظهر لامين وهو يتوجه لخطوط التماس من أجل كسر صيامه وشرب المياه.
وقال
جمال في تصريحات لقناة "دازن"
الإسبانية
بشأن حرصه على صيام رمضان: "نعم الأمر يتعلق بإيمانك بدينك، وأنا مؤمن بديني كما أني أتمتع بالصحة لكي أصوم".
وأضاف: "أستيقظ الساعة 5 صباحا لكي
أصلي
وأشرب شيئا يساعد جسدي على البقاء رطبا طوال اليوم، كما أن الصيام لا يؤثر على أدائي، النادي مستعد تماما لهذا الأمر، ويوفر لنا كل ما نحتاجه لنتمكن من الأداء بنسبة 100%". (روسيا اليوم)
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