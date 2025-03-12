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رياضة

على خطى نيمار.. ميسي قد يعود لفريق طفولته

Lebanon 24
12-03-2025 | 15:00
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يعتقد إيمانويل بيتيت نجم أرسنال ومنتخب فرنسا السابق أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يسير على خطى البرازيلي نيمار والعودة إلى بلاده عقب انتهاء فترته مع ناديه الحالي إنتر ميامي الأميركي.
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وعاد نيمار إلى البرازيل ليلعب مع نادي طفولته سانتوس بعد رحيله عن الهلال، وتم اختياره مؤخرًا ضمن تشكيلة البرازيل لمباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة ضد كولومبيا والأرجنتين.

ويعتبر نيويلز فريق ميسي الأول فى مسقط رأسه رغم أنه لم يحصل أبدًا على فرصة اللعب لناد أرجنتيني في مسيرته المهنية ورغم مسيرته الرائعة لم ينس نيويلز أبدًا.

وقال بيتيت في تصريحات نقلها موقع "غول": إذا كان هناك خيار آخر أمام ليونيل ميسي، فهو إنهاء مسيرته في الأرجنتين، انظروا إلى أداء نيمار الرائع في البرازيل، ومع ذلك، يبدو ميسي سعيدًا جدًا في ميامي مع زملائه.

وأضاف: إنه يعيش تحت أشعة الشمس، وهو النجم الأبرز في الدوري الأميركي لكرة القدم بعمر 37 عامًا.

ويمتد عقد ميسي مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2025 في الدوري الأميركي ويتضمن خيارًا للتمديد حتى عام 2026.

وكانت تقارير كشفت أن ميسي يفكر في العودة مجدداً لصفوف برشلونة في الصيف المقبل، إذ يرغب في اللعب بالملعب الجديد لناديه الأسبق بعد افتتاحه.
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