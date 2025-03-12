على خطى نيمار.. ميسي قد يعود لفريق طفولته

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وعاد نيمار إلى البرازيل ليلعب مع نادي طفولته سانتوس بعد رحيله عن الهلال، وتم اختياره مؤخرًا ضمن تشكيلة البرازيل لمباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة ضد كولومبيا والأرجنتين.ويعتبر نيويلز فريق ميسي فى مسقط رأسه رغم أنه لم يحصل أبدًا على اللعب لناد أرجنتيني في مسيرته المهنية ورغم مسيرته الرائعة لم ينس نيويلز أبدًا.بيتيت في تصريحات نقلها "غول": إذا كان هناك خيار آخر ليونيل ميسي، فهو إنهاء مسيرته في الأرجنتين، انظروا إلى أداء نيمار الرائع في البرازيل، ومع ذلك، يبدو ميسي سعيدًا جدًا في ميامي مع زملائه.وأضاف: إنه يعيش تحت أشعة الشمس، وهو النجم الأبرز في الدوري الأميركي لكرة القدم بعمر 37 عامًا.ويمتد عقد ميسي مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2025 في الدوري الأميركي ويتضمن خيارًا للتمديد حتى عام 2026.وكانت تقارير كشفت أن ميسي يفكر في العودة مجدداً لصفوف برشلونة في الصيف المقبل، إذ يرغب في اللعب بالملعب الجديد لناديه الأسبق بعد افتتاحه.