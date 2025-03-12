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رياضة

"أغلقوا الباب في وجهي".. رونالدو يتراجع عن الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي!

Lebanon 24
12-03-2025 | 17:00
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أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو، يوم الأربعاء، انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي للعبة إذ لم يتمكن من حصد الدعم الكافي من الاتحادات المحلية.

وكان رونالدو (48 عاما)، اللاعب السابق الفائز بالكرة الذهبية والحاصل على لقبين في كأس العالم، قد أعلن في كانون الاول الماضي عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد "لاستعادة مكانة البرازيل واحترامها" بعد سنوات من الجدل الذي طال رؤساء الاتحاد.
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لكن اللاعب السابق في برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد خلص إلى أنه لن يتمكن من منافسة الرئيس الحالي إدنالدو رودريغيز الذي يحظى بدعم كل الناخبين تقريبا.

وقال رونالدو في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: في اتصالي الأول بالاتحادات الإقليمية وعددها 27، وجدت 23 بابا مغلقا.

إذ كان غالبية صناع القرار يعتقدون أن كرة القدم البرازيلية في يد أمينة، فلا يهم ما أعتقده.

رفضت الاتحادات استضافتي في دارها قائلين إنهم سعداء بالإدارة الحالية ويدعمون إعادة انتخاب (رودريغيز).

لم أتمكن من تقديم مشروعي، وطرح أفكاري والاستماع إليهم كما كنت أود. لم يكن هناك انفتاح على الحوار.

وتتكون الهيئة الانتخابية من 27 اتحاداً إقليمياً، لكل منها ثلاثة أصوات، فيما تحصل أندية الدرجة الأولى البرازيلي وعددها 20 على صوتين لكل منها، وفرق الدرجة الثانية وعددها 20 أيضا على صوت واحد لكل منها.
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