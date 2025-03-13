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رياضة
بمباراة مجنونة وتكتيكية.. ريال مدريد يخطف بطاقة التأهل من أتلتيكو
Lebanon 24
13-03-2025
|
00:33
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خطف
ريال
مدريد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي
دوري
أبطال أوروبا، بعد فوزه 4-2 بركلات الترجيح على مضيفه أتلتيكو مدريد الأربعاء.
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وفاز أتلتيكو مدريد 1-0 في مباراة الإياب بفضل هدف كونور غالاغر بعد 27 ثانية من البداية. وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في النتيجة الإجمالية، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وسجل كيليان مبابي، وجود بيلينغهام، وفيديريكو فالفيردي، وأنطونيو روديغر 4 ركلات لريال مدريد، فيما أضاع لوكاس فاسكيز الركلة الرابعة.
وافتتح ألكسندر سورلوث ركلات الترجيح بنجاح لأتلتيكو، لكن اللحظة الأهم كانت عندما قرر الحكم سيمون مارشينياك إلغاء ركلة جوليان ألفاريز.
وانزلق اللاعب الأرجنتيني أثناء التسديد، ورغم دخول الكرة المرمى، أكد حكم الفيديو أن ألفاريز لمس الكرة مرتين، ليتم إلغاء ركلته.
وبعد تسجيل أنخيل كوريا ركلته، سدد ماركوس يورينتي الكرة في العارضة، قبل أن يحسم الألماني روديغر تأهل
ريال
مدريد رغم أن يان أوبلاك كان قريباً من التصدي للكرة، ليواصل الفريق الملكي مشواره نحو الدفاع عن اللقب.
وصعد
ريال
مدريد لمواجهة أرسنال الذي تعادل 2-2 مع أيندهوفن، لكنه استفاد من فوزه الكاسح 7-1 في مباراة الذهاب في هولندا. (الرياضية)
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