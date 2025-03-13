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رياضة
إليكم تفاصيل ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
Lebanon 24
13-03-2025
|
01:53
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اكتملت مباريات دور الـ16 من بطولة
دوري
أبطال
أوروبا
لتحديد الفرق الثماني المتأهلة إلى ربع النهائي للموسم 2024-2025.
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وتتنافس في هذه المرحلة الحاسمة أندية قوية تمثل خمسة من أقوى الدوريات الأوروبية: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنكلترا، وفرنسا.
الفرق المتأهلة لربع نهائي
دوري
أبطال
أوروبا
2025:
برشلونة (إسبانيا)
بايرن ميونخ (ألمانيا)
بروسيا دورتموند (ألمانيا)
باريس
سان جيرمان (فرنسا)
أرسنال (إنكلترا)
إنتر ميلان (إيطاليا)
أستون فيلا (إنجلترا)
ريال
مدريد (إسبانيا)
مواعيد مباريات ربع النهائي:
تم تحديد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي مسبقا خلال القرعة التي أُجريت في شباط الماضي، ولن تجرى قرعة جديدة.
ومن
المقرر
أن تُلعب مباريات ربع النهائي في شهر
نيسان
المقبل، وفق المواعيد التالية:
برشلونة × بروسيا دورتموند
الذهاب: 8 أو 9
نيسان
على ملعب برشلونة.
الإياب: 15 أو 16
نيسان
على ملعب بروسيا دورتموند.
بايرن ميونخ × إنتر ميلان
الذهاب: 8 أو 9
نيسان
على ملعب بايرن ميونخ.
الإياب: 15 أو 16
نيسان
على ملعب إنتر ميلان.
أرسنال ×
ريال
مدريد
الذهاب: 8 أو 9 نيسان على ملعب أرسنال.
الإياب: 15 أو 16 نيسان على ملعب
ريال
مدريد.
باريس
سان جيرمان × أستون فيلا
الذهاب: 8 أو 9 نيسان على ملعب
باريس
سان جيرمان.
الإياب: 15 أو 16 نيسان على ملعب أستون فيلا. (روسيا اليوم)
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