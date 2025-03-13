إليكم تفاصيل ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

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اكتملت مباريات دور الـ16 من بطولة أبطال لتحديد الفرق الثماني المتأهلة إلى ربع النهائي للموسم 2024-2025.وتتنافس في هذه المرحلة الحاسمة أندية قوية تمثل خمسة من أقوى الدوريات الأوروبية: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنكلترا، وفرنسا.برشلونة (إسبانيا)بايرن ميونخ (ألمانيا)بروسيا دورتموند (ألمانيا)سان جيرمان (فرنسا)أرسنال (إنكلترا)إنتر ميلان (إيطاليا)أستون فيلا (إنجلترا)مدريد (إسبانيا)تم تحديد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي مسبقا خلال القرعة التي أُجريت في شباط الماضي، ولن تجرى قرعة جديدة.ومن أن تُلعب مباريات ربع النهائي في شهر المقبل، وفق المواعيد التالية:الذهاب: 8 أو 9 على ملعب برشلونة.الإياب: 15 أو 16 على ملعب بروسيا دورتموند.الذهاب: 8 أو 9 على ملعب بايرن ميونخ.الإياب: 15 أو 16 على ملعب إنتر ميلان.الذهاب: 8 أو 9 نيسان على ملعب أرسنال.الإياب: 15 أو 16 نيسان على ملعب مدريد.الذهاب: 8 أو 9 نيسان على ملعب سان جيرمان.الإياب: 15 أو 16 نيسان على ملعب أستون فيلا. (روسيا اليوم)