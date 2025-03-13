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رياضة

بالصورة.. فريق يسخر من أتلتيكو مدريد بعد خسارة الديربي

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:30
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 نشر نادي فولفسبورغ منشورًا عبر حسابه الرسمي، تعليقًا على خروج أتلتيكو مدريد من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام الريال بركلات الترجيح.
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المنشور حمل الطابع الساخر حيث ظهرت فيه كافة الأندية التي سبق لها توديع البطولة أمام الريال وهي تواسي النادي الأتليتي.
 
وقد كتب حساب النادي عبر صفحته على "فايسبوك": "ليس مرة أخرى"، وذلك للدلالة على تكرار خروج الرخيبلانكوس من البطولة الأوروبية على يد الميرنغي.
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