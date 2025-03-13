بالصورة.. فريق يسخر من أتلتيكو مدريد بعد خسارة الديربي

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نشر نادي فولفسبورغ منشورًا عبر حسابه الرسمي، تعليقًا على خروج أتلتيكو مدريد من ثمن نهائي الأبطال بركلات الترجيح.المنشور حمل الطابع الساخر حيث ظهرت فيه كافة الأندية التي سبق لها توديع البطولة وهي تواسي النادي الأتليتي.