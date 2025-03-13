24
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
3
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بالصورة.. فريق يسخر من أتلتيكو مدريد بعد خسارة الديربي
Lebanon 24
13-03-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر نادي فولفسبورغ منشورًا عبر حسابه الرسمي، تعليقًا على خروج أتلتيكو مدريد من ثمن نهائي
دوري
الأبطال
أمام
الريال
بركلات الترجيح.
Advertisement
المنشور حمل الطابع الساخر حيث ظهرت فيه كافة الأندية التي سبق لها توديع البطولة
أمام
الريال
وهي تواسي النادي الأتليتي.
وقد كتب حساب النادي عبر صفحته على "فايسبوك": "ليس مرة أخرى"، وذلك للدلالة على تكرار خروج الرخيبلانكوس من البطولة الأوروبية على يد الميرنغي.
مواضيع ذات صلة
قبلان: نمد يدنا للجميع من أجل خلاص لبنان ولا يمكن لأي فريق أن يُلغي فريقاً مهما بلغت قوّته وكلفة وفاقنا كلبنانيين أقل بكثير من كلفة خلافنا في ما بيننا
Lebanon 24
قبلان: نمد يدنا للجميع من أجل خلاص لبنان ولا يمكن لأي فريق أن يُلغي فريقاً مهما بلغت قوّته وكلفة وفاقنا كلبنانيين أقل بكثير من كلفة خلافنا في ما بيننا
13/03/2025 13:45:18
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنوب لبنان... فريق إعلاميّ يتعرّض لإطلاق نار
Lebanon 24
في جنوب لبنان... فريق إعلاميّ يتعرّض لإطلاق نار
13/03/2025 13:45:18
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: لدى الرئيس فريق يعمل مع شركائنا الإسرائيليين ويتفاوض بشكل نشط لوقف الحرب في غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: لدى الرئيس فريق يعمل مع شركائنا الإسرائيليين ويتفاوض بشكل نشط لوقف الحرب في غزة
13/03/2025 13:45:18
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد فريق تكنولوجي بالجيش الإسرائيلي: نستخدم في معارك الضفة منظومات حديثة للتنسيق بين الوحدات الجوية والبرية
Lebanon 24
قائد فريق تكنولوجي بالجيش الإسرائيلي: نستخدم في معارك الضفة منظومات حديثة للتنسيق بين الوحدات الجوية والبرية
13/03/2025 13:45:18
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعرض لحادث أثناء سيره مع كلبه.. نقل أسطورة الأرجنتين "المجنون" إلى العناية المركزة
Lebanon 24
تعرض لحادث أثناء سيره مع كلبه.. نقل أسطورة الأرجنتين "المجنون" إلى العناية المركزة
05:00 | 2025-03-13
13/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا سخر لاعبو ريال مدريد من جمهور الأتليتي واستفزوهم
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا سخر لاعبو ريال مدريد من جمهور الأتليتي واستفزوهم
04:20 | 2025-03-13
13/03/2025 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تفاصيل ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
Lebanon 24
إليكم تفاصيل ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
01:53 | 2025-03-13
13/03/2025 01:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم يحتسب الحكم ركلة ترجيح ألفاريز ضد ريال مدريد؟
Lebanon 24
لماذا لم يحتسب الحكم ركلة ترجيح ألفاريز ضد ريال مدريد؟
01:21 | 2025-03-13
13/03/2025 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بمباراة مجنونة وتكتيكية.. ريال مدريد يخطف بطاقة التأهل من أتلتيكو
Lebanon 24
بمباراة مجنونة وتكتيكية.. ريال مدريد يخطف بطاقة التأهل من أتلتيكو
00:33 | 2025-03-13
13/03/2025 12:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
09:29 | 2025-03-12
12/03/2025 09:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
17:10 | 2025-03-12
12/03/2025 05:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
08:37 | 2025-03-12
12/03/2025 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2025-03-13
تعرض لحادث أثناء سيره مع كلبه.. نقل أسطورة الأرجنتين "المجنون" إلى العناية المركزة
04:20 | 2025-03-13
بالفيديو.. هكذا سخر لاعبو ريال مدريد من جمهور الأتليتي واستفزوهم
01:53 | 2025-03-13
إليكم تفاصيل ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
01:21 | 2025-03-13
لماذا لم يحتسب الحكم ركلة ترجيح ألفاريز ضد ريال مدريد؟
00:33 | 2025-03-13
بمباراة مجنونة وتكتيكية.. ريال مدريد يخطف بطاقة التأهل من أتلتيكو
00:00 | 2025-03-13
بسبب أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. توقيف إعلامي شهير (فيديو)
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 13:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24