بالفيديو.. هكذا سخر لاعبو ريال مدريد من جمهور الأتليتي واستفزوهم

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وبعد فوز الريال، وضمان العبور للدور القادم، وضع فينيسيوس ثيابا تحمل شعار على أرض الملعب جمهور أتلتيكو مدريد بعد وضع رويغير كرة .

حرص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب مدريد، على إسكات صيحات الاستهجان التي أطلقها جمهور أتلتيكو مدريد ضده في الفريقين في أبطال .وشارك فينيسيوس أساسياً في اللقاء، وقرر المُدرب أنشيلوتي إخراجه في الدقيقة 115 قبل الوصول لمرحلة ركلات الترجيح.والتقطت الكاميرات فينيسيوس وهو في طريقه لدكة البدلاء أثناء صافرات جماهير أتلتيكو مدريد، حينها قام النجم البرازيلي بالسخرية من الفريق المُنافس.وأشار فينيسيوس لجمهور أتلتيكو مدريد بإشارة يقول بها إنهم يملكون 15 لقباً في الأبطال لا يملك جيرانهم أي لقب في البطولة الأوروبية الأهم.