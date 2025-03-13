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رياضة

بالفيديو.. هكذا سخر لاعبو ريال مدريد من جمهور الأتليتي واستفزوهم

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:20
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 حرص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على إسكات صيحات الاستهجان التي أطلقها جمهور أتلتيكو مدريد ضده في لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
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وشارك فينيسيوس أساسياً في اللقاء، وقرر المُدرب أنشيلوتي إخراجه في الدقيقة 115 قبل الوصول لمرحلة ركلات الترجيح.

والتقطت الكاميرات فينيسيوس وهو في طريقه لدكة البدلاء أثناء صافرات جماهير أتلتيكو مدريد، حينها قام النجم البرازيلي بالسخرية من الفريق المُنافس.
وأشار فينيسيوس لجمهور أتلتيكو مدريد بإشارة يقول بها إنهم يملكون 15 لقباً في دوري الأبطال في حين لا يملك جيرانهم أي لقب في البطولة الأوروبية الأهم.
 
وبعد فوز الريال، وضمان العبور للدور القادم، وضع فينيسيوس ثيابا تحمل شعار الريال على أرض الملعب أمام جمهور أتلتيكو مدريد بعد وضع رويغير كرة الفوز.
 
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