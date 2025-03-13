تعرض لحادث أثناء سيره مع كلبه.. نقل أسطورة الأرجنتين "المجنون" إلى العناية المركزة

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ويشتهر جاتي في الأرجنتين، بحبه عكس في بلاده واختار البرتغالي كريستيانو رونالدو على حساب مواطنه ليونيل ميسي في صراع الأفضل بينهما. واجه المرمى الأرجنتيني هوجو جاتي، وضعًا صحيًا حرجًا بعد خضوعه لعملية جراحية في عمر الـ80 عامًا.ويشتهر جاتي في الأرجنتين، بحبه عكس في بلاده واختار البرتغالي كريستيانو رونالدو على حساب مواطنه ليونيل ميسي في صراع الأفضل بينهما.

وفقًا لتقارير صحيفة "كلارين"، تعرض جاتي لحادث أثناء سيره مع كلبه في شباط الماضي، مما استدعى إجراء عملية جراحية.



ومع ذلك، تعقدت فترة ما بعد الجراحة فيروس أدى إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة.



رافق جاتي ابنه فيديريكو منذ فترة العلاج، بينما ابنه الآخر، لوكاس، من الخارج ليكون بجانب والده في هذه الأوقات الصعبة.



واليوم، يتابع عشاق كرة القدم الحالة الصحية للنجم البالغ من العمر 80 عامًا بقلق، متمنين له الشفاء العاجل. (goal)