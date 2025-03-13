مبابي يعود إلى صفوف المنتخب الفرنسي

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استدعى المدرب ديدييه ديشان، الخميس، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الغائب عن التشكيلة لمدة ستة أشهر، لمواجهة كرواتيا.ويعود آخر ظهور لمهاجم ريال الإسباني الأزرق إلى التاسع من أيلول 2024، عندما دخل كبديل ضد بلجيكا (2-0).وشهدت قائمة الـ24 لاعبا التي كشف عنها ديشان استدعاء سان جيرمان الواعد ديزيريه دويه (19 عاماً) للمرة الأولى.