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رياضة
مبابي يعود إلى صفوف المنتخب الفرنسي
Lebanon 24
13-03-2025
|
10:59
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استدعى المدرب ديدييه ديشان، الخميس، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الغائب عن التشكيلة لمدة ستة أشهر، لمواجهة كرواتيا.
ويعود آخر ظهور لمهاجم ريال
مدريد
الإسباني
باللون
الأزرق إلى التاسع من أيلول 2024، عندما دخل كبديل ضد بلجيكا (2-0).
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وشهدت قائمة الـ24 لاعبا التي كشف عنها ديشان استدعاء
مهاجم
باريس
سان جيرمان الواعد ديزيريه دويه (19 عاماً) للمرة الأولى.
وسيستقبل المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل لحساب ربع نهائي
دوري
الأمم الأوروبية. وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد. (سكاي
نيوز
عربية)
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