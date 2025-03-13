Advertisement

رياضة

مبابي يعود إلى صفوف المنتخب الفرنسي

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1332870-638774820466419828.jpeg
Doc-P-1332870-638774820466419828.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استدعى المدرب ديدييه ديشان، الخميس، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الغائب عن التشكيلة لمدة ستة أشهر، لمواجهة كرواتيا.

ويعود آخر ظهور لمهاجم ريال مدريد الإسباني باللون الأزرق إلى التاسع من أيلول 2024، عندما دخل كبديل ضد بلجيكا (2-0).
Advertisement

وشهدت قائمة الـ24 لاعبا التي كشف عنها ديشان استدعاء مهاجم باريس سان جيرمان الواعد ديزيريه دويه (19 عاماً) للمرة الأولى.
 
وسيستقبل المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل لحساب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية. وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
ديشامب يعلن عن موعد عودة مبابي لقيادة منتخب فرنسا
lebanon 24
13/03/2025 19:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو شدّد لنظيره الفرنسي على أن واشنطن ستواصل العمل مع باريس لتحقيق هذه الغاية
lebanon 24
13/03/2025 19:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ ASMPA-R الفرنسي: سلاح نووي يغير معادلة الدفاع الأوروبي
lebanon 24
13/03/2025 19:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن استخدام روسيا أسلحة إيرانية في النزاع الأوكراني مرفوضة
lebanon 24
13/03/2025 19:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:52 | 2025-03-13
11:29 | 2025-03-13
09:45 | 2025-03-13
08:00 | 2025-03-13
05:00 | 2025-03-13
04:20 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24