يويفا يحسم الجدل حول ركلة جزاء جوليان ألفاريز!

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حسم "يويفا" الجدل حول ركلة جزاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز في مباراة أتلتيكو بإياب ثمن نهائي أبطال أوروبا، حيث ألغى الحكم الهدف لمس ألفاريز الكرة مرتين أثناء التنفيذ، استنادًا إلى 14.1 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي (IFAB).وفي بيان رسمي، أوضح "يويفا" أن تقنية الفيديو (VAR) أكدت وجود لمسة مزدوجة للكرة، مما أدى إلى إلغاء الهدف، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية مراجعة في الحالات غير المقصودة.كما كشف تقرير لموقع "أثليتيك" أن القرار لم يستند إلى تقنية "الكرة المتصلة"، التي لم تكن متاحة في الأبطال، بل تم اتخاذه عبر مراجعة كاميرات البث التلفزيوني.