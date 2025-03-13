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رياضة
يويفا يحسم الجدل حول ركلة جزاء جوليان ألفاريز!
Lebanon 24
13-03-2025
|
15:00
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حسم
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
"يويفا" الجدل حول ركلة جزاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز في مباراة أتلتيكو
مدريد
أمام
ريال
مدريد
بإياب ثمن نهائي
دوري
أبطال أوروبا، حيث ألغى الحكم الهدف
بسبب
لمس ألفاريز الكرة مرتين أثناء التنفيذ، استنادًا إلى
المادة
14.1 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي
لكرة القدم
(IFAB).
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وفي بيان رسمي، أوضح "يويفا" أن تقنية الفيديو (VAR) أكدت وجود لمسة مزدوجة للكرة، مما أدى إلى إلغاء الهدف، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية مراجعة
القاعدة
في الحالات غير المقصودة.
كما كشف تقرير لموقع "أثليتيك" أن القرار لم يستند إلى تقنية "الكرة المتصلة"، التي لم تكن متاحة في
دوري
الأبطال، بل تم اتخاذه عبر مراجعة كاميرات البث التلفزيوني.
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