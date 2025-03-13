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رياضة

إصابة جديدة تعكر احتفالات ريال مدريد بعد الفوز على أتلتيكو

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:00
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تعرض مدافع ريال مدريد، الفرنسي فيرلاند ميندي، لإصابة عضلية خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مما اضطره لمغادرة الملعب في الدقيقة 83، ليحل محله فران غارسيا.  
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وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي أن اللاعب سيخضع لفحوص طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه. ووفقًا لصحيفة "ماركا"، سيغيب ميندي عن لقاء فياريال المقبل، على أن يستفيد من فترة التوقف الدولي لاستعادة جاهزيته قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.  

يواصل ريال مدريد المنافسة على ثلاثة ألقاب هذا الموسم: الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025. ويحتل الفريق المركز الثاني في الليغا بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، ولديه فرصة للوصول إلى نهائي الكأس بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي على ريال سوسيداد.  

وخاض ميندي 30 مباراة هذا الموسم، مسهمًا بتمريرتين حاسمتين، واحدة في الدوري الإسباني وأخرى في دوري الأبطال.
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