إصابة جديدة تعكر احتفالات ريال مدريد بعد الفوز على أتلتيكو

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تعرض مدافع ريال مدريد، الفرنسي فيرلاند ميندي، لإصابة عضلية خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا، مما اضطره لمغادرة الملعب في الدقيقة 83، ليحل محله فران غارسيا.وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي أن اللاعب سيخضع لفحوص طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه. ووفقًا لصحيفة "ماركا"، سيغيب ميندي عن فياريال المقبل، على أن يستفيد من فترة التوقف الدولي لاستعادة جاهزيته قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.يواصل ريال مدريد المنافسة على ثلاثة ألقاب هذا الموسم: الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب مشاركته المرتقبة في كأس للأندية 2025. ويحتل الفريق المركز الثاني في الليغا بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، ولديه للوصول إلى نهائي الكأس بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي على ريال سوسيداد.وخاض ميندي 30 مباراة هذا الموسم، مسهمًا بتمريرتين حاسمتين، واحدة في الدوري الإسباني وأخرى في الأبطال.