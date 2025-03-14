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رياضة

هل ستشارك مصر في تنظيم "مونديال 2034"؟

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:00
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أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن السعودية ستستضيف جميع مباريات كأس العالم 2034، مشيرًا إلى أن هذا حق أصيل لها بعد اعتماد ملفها الوحيد من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".  
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وجاءت هذه التصريحات ردًا على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد استضافة إحدى مجموعات البطولة لمصر، تزامنًا مع مئوية أول مشاركة عربية وإفريقية في المونديال.  

وأوضح آل خليفة أن قرار الاستضافة يقتصر على الفيفا، مؤكدًا ضرورة دعم السعودية في تنظيم الحدث، خاصة أنها تحظى بثقة الاتحاد الآسيوي بقدرتها على تنظيم البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.
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