هل ستشارك مصر في تنظيم "مونديال 2034"؟

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أكد الشيخ سلمان بن آل خليفة، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن السعودية ستستضيف مباريات كأس 2034، مشيرًا إلى أن هذا حق أصيل لها بعد اعتماد ملفها الوحيد من قبل العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وجاءت هذه التصريحات ردًا على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد استضافة إحدى مجموعات البطولة لمصر، تزامنًا مع مئوية أول مشاركة عربية وإفريقية في المونديال.وأوضح آل خليفة أن قرار الاستضافة يقتصر على الفيفا، مؤكدًا ضرورة دعم السعودية في تنظيم الحدث، أنها تحظى بثقة الاتحاد الآسيوي بقدرتها على تنظيم البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.