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رياضة
إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو ورافاييل نادال في مدريد!
Lebanon 24
14-03-2025
|
05:00
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أُغلق مطعم "توتو" الإيطالي في مدريد الذي يملكه كريستيانو رونالدو وأسطورة التنس رافاييل نادال بشكل غير متوقع بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاحه
وكان نجم البرتغال رونالدو ونادال من بين عدد من نجوم الرياضة البارزين
الذين
استثمروا في مطعم "TOTO" الذي افتتح في مدريد في
آذار
2022.
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كان المطعم جزءًا من مجموعة Tatel
التي
يعد نادال أحد مؤسسيها، بمشاركة شخصيات مثل رونالدو ونجمي كرة السلة الإسبانيين رودي فرنانديز وباو جاسول كشركاء.
وكان "Toto" مطعمًا إيطاليًا في قلب
مدينة
مدريد مشهورًا بمعكرونة الكربونارا،
التي
تُدعى "Vera Carbonara de Toto"، والتي وعدت بتجربة طعام
فريدة
وأصيلة.
ومع ذلك، فقد أُغلق "Toto" بشكل غير متوقع بعد ثلاث سنوات فقط، على الرغم من أن مطاعم الشركة ذاتها في سلاسل دبي وأبو ظبي تظل مفتوحة في
الوقت
الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "El Espanol".
يعتبر مطعم "TOTO" جزءًا من الإمبراطورية التجارية الواسعة لرونالدو حيث لا يكتفي النجم البرتغالي بنجاحه الكبير على أرض الملعب، بل يكبر أيضًا في مجال الأعمال بفضل محفظته التجارية المدهشة
التي
تشمل علامته التجارية الخاصة بالملابس، وعيادة كبرى لزراعة الشعر، والعديد من صالات الألعاب الرياضية وكذلك قناة "يوتيوب" حطمت الأرقام القياسية. كما كشف رونالدو عن خططه لشراء نادٍ لكرة القدم بعد أن يقرر تعليق حذائه. (goal)
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