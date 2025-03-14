إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو ورافاييل نادال في مدريد!





وكان نجم البرتغال رونالدو ونادال من بين عدد من نجوم الرياضة البارزين استثمروا في مطعم "TOTO" الذي افتتح في مدريد في 2022.

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كان المطعم جزءًا من مجموعة Tatel يعد نادال أحد مؤسسيها، بمشاركة شخصيات مثل رونالدو ونجمي كرة السلة الإسبانيين رودي فرنانديز وباو جاسول كشركاء. أُغلق مطعم "توتو" الإيطالي في مدريد الذي يملكه كريستيانو رونالدو وأسطورة التنس رافاييل نادال بشكل غير متوقع بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاحهوكان نجم البرتغال رونالدو ونادال من بين عدد من نجوم الرياضة البارزين استثمروا في مطعم "TOTO" الذي افتتح في مدريد في 2022.كان المطعم جزءًا من مجموعة Tatel يعد نادال أحد مؤسسيها، بمشاركة شخصيات مثل رونالدو ونجمي كرة السلة الإسبانيين رودي فرنانديز وباو جاسول كشركاء.

وكان "Toto" مطعمًا إيطاليًا في قلب مدريد مشهورًا بمعكرونة الكربونارا، تُدعى "Vera Carbonara de Toto"، والتي وعدت بتجربة طعام وأصيلة.



ومع ذلك، فقد أُغلق "Toto" بشكل غير متوقع بعد ثلاث سنوات فقط، على الرغم من أن مطاعم الشركة ذاتها في سلاسل دبي وأبو ظبي تظل مفتوحة في الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "El Espanol".





يعتبر مطعم "TOTO" جزءًا من الإمبراطورية التجارية الواسعة لرونالدو حيث لا يكتفي النجم البرتغالي بنجاحه الكبير على أرض الملعب، بل يكبر أيضًا في مجال الأعمال بفضل محفظته التجارية المدهشة تشمل علامته التجارية الخاصة بالملابس، وعيادة كبرى لزراعة الشعر، والعديد من صالات الألعاب الرياضية وكذلك قناة "يوتيوب" حطمت الأرقام القياسية. كما كشف رونالدو عن خططه لشراء نادٍ لكرة القدم بعد أن يقرر تعليق حذائه. (goal)