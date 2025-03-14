Advertisement

رياضة

إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو ورافاييل نادال في مدريد!

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1333123-638775433766342497.png
Doc-P-1333123-638775433766342497.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُغلق مطعم "توتو" الإيطالي في مدريد الذي يملكه كريستيانو رونالدو وأسطورة التنس رافاييل نادال بشكل غير متوقع بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاحه

وكان نجم البرتغال رونالدو ونادال من بين عدد من نجوم الرياضة البارزين الذين استثمروا في مطعم "TOTO" الذي افتتح في مدريد في آذار 2022.
Advertisement

كان المطعم جزءًا من مجموعة Tatel التي يعد نادال أحد مؤسسيها، بمشاركة شخصيات مثل رونالدو ونجمي كرة السلة الإسبانيين رودي فرنانديز وباو جاسول كشركاء.
 
وكان "Toto" مطعمًا إيطاليًا في قلب مدينة مدريد مشهورًا بمعكرونة الكربونارا، التي تُدعى "Vera Carbonara de Toto"، والتي وعدت بتجربة طعام فريدة وأصيلة.

ومع ذلك، فقد أُغلق "Toto" بشكل غير متوقع بعد ثلاث سنوات فقط، على الرغم من أن مطاعم الشركة ذاتها في سلاسل دبي وأبو ظبي تظل مفتوحة في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "El Espanol".


يعتبر مطعم "TOTO" جزءًا من الإمبراطورية التجارية الواسعة لرونالدو حيث لا يكتفي النجم البرتغالي بنجاحه الكبير على أرض الملعب، بل يكبر أيضًا في مجال الأعمال بفضل محفظته التجارية المدهشة التي تشمل علامته التجارية الخاصة بالملابس، وعيادة كبرى لزراعة الشعر، والعديد من صالات الألعاب الرياضية وكذلك قناة "يوتيوب" حطمت الأرقام القياسية. كما كشف رونالدو عن خططه لشراء نادٍ لكرة القدم بعد أن يقرر تعليق حذائه. (goal)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. وزيرة تعمل في مطعم للشاورما
lebanon 24
14/03/2025 12:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق وقطع طرق بالإطارات المشتعلة.. فما القصة؟ (فيديو)
lebanon 24
14/03/2025 12:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يرغب في إغلاق وزارة التعليم فوراً
lebanon 24
14/03/2025 12:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق سكايب في 5 أيار.. ماذا سيحدث للمستخدمين الحاليين؟
lebanon 24
14/03/2025 12:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:54 | 2025-03-14
03:30 | 2025-03-14
02:30 | 2025-03-14
00:43 | 2025-03-14
00:00 | 2025-03-14
17:00 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24