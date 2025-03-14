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رياضة
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة "مباراة القمة"
Lebanon 24
14-03-2025
|
08:00
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نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة،
البيان
المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قرار اتحاد الكرة بشأن
إعادة
مباراة الزمالك والأهلي.
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وذكر اتحاد الكرة في بيان: "بشأن
البيان
المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد".
وأكمل البيان: "تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة
دوري
القسم
الأول
حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول".
ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة
الأولى
من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.
وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20
بسبب
عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.
وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري، وطالب بإقامة المباراة ولكن بتحكيم أجنبي. (سكاي
نيوز
عربية)
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