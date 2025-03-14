اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة "مباراة القمة"

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نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قرار اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والأهلي.وذكر اتحاد الكرة في بيان: "بشأن المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد".وأكمل البيان: "تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة القسم حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول".ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.