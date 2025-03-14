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رياضة

على رأسهم لامين يامال: ميا خليفة تثير الجدل مع 3 رياضيين.. وهذه تفاصيل القصة

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:31
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أثار تسجيل صوتي منسوب لـ ميا خليفة، جدلًا واسعًا بعد زعم إعجابها بنجم الكريكيت الهندي، هارديك بانديا، واعتباره لاعبها المفضل خلال محادثة في بودكاست The Diary Of A CEO مع ستيفن بارتليت.  
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وبحسب التسجيل المتداول، قيل إن خليفة صرّحت: "بدأت مشاهدة الكريكيت بسببه فقط، إنه لاعب حاسم ومثالي ومنقذ حقيقي لفريق الهند، كما أنني أحب ثقته بنفسه وأسلوبه في الأزياء، فأشخاص مثله يولدون مرة واحدة فقط في القرن، لم أرَ الخوف في عينيه قط، ولا يشعر بالضغط أبدًا، لهذا السبب أحبه".

لكن وفقًا لموقع NEWSMETER، فقد تبين أن الحلقة الأصلية، التي تبلغ مدتها ساعة وسبع دقائق، لم تتناول أي حديث عن بانديا أو رياضة الكريكيت، بل ركزت على مواضيع مثل القلق والاكتئاب وانعدام الثقة والعلاج النفسي والنمو الشخصي ووسائل التواصل الاجتماعي.  

وأضاف الموقع أن تحليل التسجيل باستخدام أدوات كشف التزييف العميق أظهر بنسبة 99.8% أن الصوت مزيف وتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.  

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُزجّ فيها اسم ميا خليفة في أخبار مزيفة تتعلق بنجوم رياضيين، حيث سبق وأن انتشرت شائعات حول تفاعل نجم برشلونة، لامين يامال، مع منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن صحيفة ديلي ستار البريطانية أكدت أن هذه الادعاءات غير صحيحة، حيث لم يتم العثور على أي دليل يثبت أن يامال تواصل معها أو علّق على منشوراتها.  

كما انتشرت في وقت سابق شائعات حول علاقة مزعومة بين خليفة والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، إلا أنها نفت هذه المزاعم تمامًا عبر منصة "إكس"، مؤكدة أنها لا تواعد أي شخص، مشيرة إلى الفارق العمري بينها وبين ألفاريز.  

يُذكر أن ألفاريز مرتبط بعلاقة طويلة الأمد مع صديقته منذ الطفولة، ماريا إميليا فيريرو.
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