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رياضة

بعد اختفائه المفاجئ.. العثور على جثة ملاكم بريطاني غارقة في نهر (صورة)

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:00
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كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الملاكم الشاب جاك آيرز عثر على جثته غارقاً في نهر، بعد 12 ساعة من اختفائه.
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وشوهد جاك آيرز، 22 عامًا، آخر مرة في الساعات الأولى من صباح الثالث من آذار، وعُثر على جثته في نهر.

واستجابت شرطة أفون وسومرست لبلاغاتٍ عن العثور على جثة في الماء، كشف تشريح الجثة أن الغرق كان السبب الأولي للوفاة.

وقالت عائلته في بيان: لا شيء يُعبّر عن مشاعرنا جميعًا الآن. كان جاك ابنًا، وحفيدًا، وأخًا، وابن عم، وابن أخ، وصديقًا عزيزًا.

وجاء في البيان أيضاً: نعلم أن لا شيء سيُعيد جاك إلى الحياة، لكننا نريد فقط أن نحاول فهم الأسباب التي أدت إلى وفاته.

وتناشد الشرطة الآن الحصول على معلومات أو تسجيلات كاميرات المراقبة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا في ليلة اختفائه.

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