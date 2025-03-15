24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
7
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد اختفائه المفاجئ.. العثور على جثة ملاكم بريطاني غارقة في نهر (صورة)
Lebanon 24
15-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الملاكم
الشاب
جاك آيرز عثر على جثته غارقاً في نهر، بعد 12 ساعة من اختفائه.
Advertisement
وشوهد جاك آيرز، 22 عامًا، آخر مرة في الساعات
الأولى
من صباح الثالث من
آذار
، وعُثر على جثته في نهر.
واستجابت شرطة أفون وسومرست لبلاغاتٍ عن العثور على جثة في الماء، كشف تشريح
الجثة
أن الغرق كان السبب الأولي للوفاة.
وقالت عائلته في بيان: لا شيء يُعبّر عن مشاعرنا جميعًا الآن. كان جاك ابنًا، وحفيدًا، وأخًا، وابن عم، وابن أخ، وصديقًا عزيزًا.
وجاء في
البيان
أيضاً: نعلم أن لا شيء سيُعيد جاك إلى الحياة، لكننا نريد فقط أن نحاول فهم الأسباب التي أدت إلى وفاته.
وتناشد الشرطة الآن الحصول على معلومات أو تسجيلات كاميرات المراقبة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا في
ليلة
اختفائه.
مواضيع ذات صلة
بالصور... العثور على جثة عند شاطىء الروشة
Lebanon 24
بالصور... العثور على جثة عند شاطىء الروشة
15/03/2025 11:37:13
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)
Lebanon 24
الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)
15/03/2025 11:37:13
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته الخطيرة.. وفاة ملاكم شهير عن عمر 28 عامًا!
Lebanon 24
بعد إصابته الخطيرة.. وفاة ملاكم شهير عن عمر 28 عامًا!
15/03/2025 11:37:13
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
نجمة تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)
15/03/2025 11:37:13
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من يُفضل الأمير ويليام ميسي أم رونالدو؟ (فيديو)
Lebanon 24
من يُفضل الأمير ويليام ميسي أم رونالدو؟ (فيديو)
05:00 | 2025-03-15
15/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُلاكم سقط بضربة قوية ثم نهض ليفوز على خصمه بالقاضية (فيديو)
Lebanon 24
مُلاكم سقط بضربة قوية ثم نهض ليفوز على خصمه بالقاضية (فيديو)
04:00 | 2025-03-15
15/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يهز شباك "الخلود" ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري السعودي (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يهز شباك "الخلود" ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري السعودي (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
15/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برقم قياسي.. أندرييفا تكسب المواجهة الروسية الأوكرانية في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
برقم قياسي.. أندرييفا تكسب المواجهة الروسية الأوكرانية في أميركا (فيديو)
17:00 | 2025-03-14
14/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار إلغاء هدف ألفاريز.. حكم "ديربي مدريد" يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)
Lebanon 24
أسرار إلغاء هدف ألفاريز.. حكم "ديربي مدريد" يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)
14:45 | 2025-03-14
14/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
15:50 | 2025-03-14
14/03/2025 03:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
16:46 | 2025-03-14
14/03/2025 04:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
07:26 | 2025-03-14
14/03/2025 07:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب تُريد إسرائيل التطبيع مع لبنان
Lebanon 24
لهذا السبب تُريد إسرائيل التطبيع مع لبنان
12:01 | 2025-03-14
14/03/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2025-03-15
من يُفضل الأمير ويليام ميسي أم رونالدو؟ (فيديو)
04:00 | 2025-03-15
مُلاكم سقط بضربة قوية ثم نهض ليفوز على خصمه بالقاضية (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
رونالدو يهز شباك "الخلود" ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري السعودي (فيديو)
17:00 | 2025-03-14
برقم قياسي.. أندرييفا تكسب المواجهة الروسية الأوكرانية في أميركا (فيديو)
14:45 | 2025-03-14
أسرار إلغاء هدف ألفاريز.. حكم "ديربي مدريد" يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)
12:21 | 2025-03-14
فوز ثامن.. العهد يكتسح العباسية بثلاثية
فيديو
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24