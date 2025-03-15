بعد اختفائه المفاجئ.. العثور على جثة ملاكم بريطاني غارقة في نهر (صورة)

Advertisement

وشوهد جاك آيرز، 22 عامًا، آخر مرة في الساعات من صباح الثالث من ، وعُثر على جثته في نهر.واستجابت شرطة أفون وسومرست لبلاغاتٍ عن العثور على جثة في الماء، كشف تشريح أن الغرق كان السبب الأولي للوفاة.وقالت عائلته في بيان: لا شيء يُعبّر عن مشاعرنا جميعًا الآن. كان جاك ابنًا، وحفيدًا، وأخًا، وابن عم، وابن أخ، وصديقًا عزيزًا.وجاء في أيضاً: نعلم أن لا شيء سيُعيد جاك إلى الحياة، لكننا نريد فقط أن نحاول فهم الأسباب التي أدت إلى وفاته.وتناشد الشرطة الآن الحصول على معلومات أو تسجيلات كاميرات المراقبة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا في اختفائه.