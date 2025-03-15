للمرة الأولى.. استدعاء مدافع ريال مدريد الشاب إلى تشكيلة إسبانيا

Advertisement

ومنح المدرب لويس دي لا فوينتي اللاعبَين أسينسيو (22 عاما) ومدافع برشلونة إينيغو مارتينيس (33 عاما ومباراة دولية واحدة) دعوة إلى تشكيلة من 26 لاعبا، في ظل غياب المدافعين أيمريك لابورت وداني فيفيان بداعي الإصابة.وفي ظل غياب لاعب الوسط رودري الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، استُدعي مارتن زوبيمندي ومارك كاسادو في الوسط الى جانب بيدري، أليكس بايينا، فابيان رويس وميكيل ميرينو.وتقدم المهاجم المخضرم ألفارو موراتا المُعار من ميلان الإيطالي الى غلطة سراي هجوم "لا روخا" الذي ضم أيضا الشابَين المتألقَين لامين يامال ونيكو وليامز.وتخوض إسبانيا بطلة "يورو 2024" وحاملة لقب الأمم الاوروبية مباراة الذهاب في 20 في روتردام، قبل أن تستضيف الإياب بعد ثلاثة أيام في فالنسيا.في ما يلي التشكيلة كاملة:- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)- الدفاع: أوسكار مينغيزا (سلتا فيغو)، إينيغو مارتينيز، باو كوبارسي (برشلونة)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، روبان لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، راوول أسينسيو (ريال مدريد)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنجليزي)- الوسط: مارتن زوبيمندي (ريال سوسييداد)، مارك كاسادو، بيدري (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ميكيل ميرينو (أرسنال الانجليزي)، أليكس بايينا (فياريال)- الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، داني أولمو (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، ييريمي بينو، أيوسي (فياريال)، ألفارو موراتا (غلطة سراي التركي)، براين ساراغوسا (أوساسونا)، سامو (بورتو البرتغالي)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد).