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رياضة
"تريدون قتله".. مدرب إسبانيا يطالب بحماية لاعب شهير!
Lebanon 24
15-03-2025
|
11:22
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طالب المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي،
وسائل الإعلام
بعدم انتقاد اللاعب
الشاب
لامين جمال، كونه ليس لاعبا ناضجا بعد، ولا يزال بحاجة إلى النمو.
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وخطف لامين جمال، البالغ من العمر 17 عاما، الأضواء خلال كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي انتهت بفوز منتخب إسبانيا باللقب، ويعد أحد أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم، إذ بات واحدا من العناصر
الأساسية
في تشكيلة نادي برشلونة ومنتخب "الماتادور".
وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "ما الذي أطلبه من لامين؟.. أن يستمر في الاستمتاع بكرة القدم، وأن يواصل القيام بما يحبه، وأن يواصل فهم كرة القدم كما يفعل".
وأضاف: "ماذا أطلب منكم (وسائل الإعلام)؟.. أن تفهموا أنه ليس لاعبا ناضجا بعد، ما زال بحاجة إلى النمو، إنه قادر على الوصول إلى أبعد مدى، ولكن أنتم تنتقدونه وتريدون قتله".
وتابع قائلا: "أنتم جميعا الآن تقولون إنه عبقري ومبدع، وتنتقدونه إذا لم يسجل هدفين متتاليين، إنه أمر لا يصدق، لكن عليه أن يكون مستعدا للنقد".
ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة مضيفه الهولندي يوم 20
آذار
الجاري، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
يذكر أن لامين جمال شارك في 17 مباراة مع المنتخب الإسباني، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وساهم في تتويج منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا.
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