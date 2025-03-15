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رياضة
ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة
Lebanon 24
15-03-2025
|
16:52
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خرج فريق
ريال
مدريد
بفوز ثمين من ملعب مضيفه فياريال (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم
السبت
، وذلك في إطار منافسات
الجولة
الثامنة والعشرين من
الدوري
الإسباني
لكرة القدم
.
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كما حقق فريق
ريال
مدريد
بذلك انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 60 نقطة ويعتلي صدارة جدول ترتيب
الدوري
"لا ليغا" متجاوزا بفارق ثلاث نقاط فريق برشلونة الذي
لديه
مباراة مؤجلة إضافة إلى لقائه غدا ضد أتلتيكو
مدريد
.
في حين
تعرض نادي فياريال للهزيمة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 44 نقطة ويحتل المركز الخامس على سلم الترتيب.
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