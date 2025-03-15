ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة

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خرج فريق بفوز ثمين من ملعب مضيفه فياريال (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، وذلك في إطار منافسات الثامنة والعشرين من الإسباني .كما حقق فريق بذلك انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 60 نقطة ويعتلي صدارة جدول ترتيب "لا ليغا" متجاوزا بفارق ثلاث نقاط فريق برشلونة الذي مباراة مؤجلة إضافة إلى لقائه غدا ضد أتلتيكو .تعرض نادي فياريال للهزيمة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 44 نقطة ويحتل المركز الخامس على سلم الترتيب.