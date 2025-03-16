رسالة تحذير إلى صلاح: "وضعك حساس"

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وجه أسطورة ليفربول، غرايم سونيس، تحذيرًا شديد اللهجة للنجم المصري محمد صلاح، مطالبًا إياه بعدم التردد في تجديد عقده مع النادي، الوقت لم يعد في مصلحته.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم ، وسط عدم وجود واضح بين الطرفين بشأن التجديد، رغم أن المصري يعيش أحد أفضل مواسمه، حيث يسعى الفريق للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية خلال خمسة أعوام.وكتب سونيس في مقالته بصحيفة ديلي ميل يوم السبت: "صلاح لاعب عظيم ونعرف مدى تأثيره على ليفربول، لكنه يغامر كثيرًا بمستقبله عندما يتردد في قبول عرض التجديد. أي إصابة قد يتعرض لها حتى نهاية الموسم قد تُغلق أمامه أبواب الأندية الأخرى التي تفكر في ضمه خلال الصيف."وأضاف: "يقدم أداءً رائعًا، ولا يزال يُحطم الأرقام القياسية. بدونه، لا يستطيع ليفربول تشكيل نفس التهديد وتحقيق ذات النتائج، وهذا ما يجب أن يدركه صانعو القرار في النادي لإقناعه بالبقاء."وسجل صلاح 32 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، ليظل اللاعب الأهم في ليفربول، رغم اقترابه من بلوغ عامه الـ33 في حزيران المقبل.