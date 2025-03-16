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رياضة

بوروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة برشلونة

Lebanon 24
16-03-2025 | 01:52
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تلقى بوروسيا دورتموند ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعرض لاعب خط وسطه الأساسي مارسيل سابيتزر لإصابة خطيرة في الركبة، قد تبعده عن المواجهة الحاسمة أمام الفريق الكتالوني.
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فلم تتوقف الأخبار السيئة عند خسارة دورتموند أمام لايبزيغ في الدوري الألماني يوم السبت، حيث أصبح الفريق متأخرًا بفارق سبع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، والتي قد تتسع إلى عشر نقاط بعد مباريات الأحد.

لكن الكارثة الأكبر كانت إصابة سابيتزر، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية في وسط الميدان.

جاءت الإصابة في الدقيقة 28 من المباراة، حين سقط اللاعب النمساوي داخل منطقة جزائه بعد اصطدامه بزميله باسكال جروس واللاعب باومجارتنر.

ورغم أن الإصابة لم تبدُ خطيرة في البداية، إلا أن الإعادة التلفزيونية كشفت عن انثناء مقلق في الركبة اليمنى للاعب، مما استدعى تدخلاً طبيًا سريعًا.

حاول سابيتزر مغادرة الملعب على قدميه، لكنه بدا متألمًا بشدة، وظهرت الدموع في عينيه أثناء خروجه وهو يعرج، مما زاد من المخاوف حول مدى خطورة إصابته.


ويترقب الجهاز الفني بقيادة نيكو كوفاتش نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد مدى خطورة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سابيتزر قد يغيب عن عدة مباريات هامة، وربما عن موقعة برشلونة في 9 أبريل، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الإصابة نكسة كبرى للفريق الألماني، حيث يُعتمد على سابيتزر بشكل كبير في خط الوسط، فقد شارك اللاعب النمساوي في 11 مباراة من أصل 12 في دوري الأبطال، 10 منها كأساسي، كما لعب 22 مباراة في الدوري الألماني، بدأ 16 منها في التشكيلة الأساسية.

تضع هذه الإصابة نيكو كوفاتش في موقف حرج، حيث يحتاج لإيجاد بديل قادر على سد الفجوة الكبيرة التي سيتركها سابيتزر، خاصة أن الفريق يعاني من تذبذب في الأداء المحلي، ويبدو أنه يركز بشكل أكبر على دوري الأبطال باعتباره الفرصة الأفضل لإنقاذ الموسم.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة دورتموند خلال الأيام المقبلة تفاصيل أكثر حول حالة اللاعب، ومدى إمكانية لحاقه بالمباراة الحاسمة أمام برشلونة. (goal)
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