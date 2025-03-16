مساء اليوم.. توريس على أعتاب رقم مميز مع برشلونة

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يتطلع الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، لتحقيق رقم شخصي مميز مضيفه أتلتيكو مدريد، الأحد، ضمن لقاءات الجولة 28 لليغا، وذلك في سياق المشاركة الرقم 100 في الدوري مع برشلونة.وكان من المقرر أن يحتفل توريس بهذا الإنجاز كلاعب أساسي، في مباراة أوساسونا الماضية، لكن تم تأجيل اللقاء بسبب وفاة طبيب البلوجرانا، كارليس مينيارو.ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يبدأ توريس الروخي بلانكوس، بعدما تعافى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبات جاهزا لبدء المباراة.ووصل توريس إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022، قادما من مانشستر سيتي 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 يورو أخرى كمتغيرات، بعقد يمتد حتى عام 2027، وشرط جزائي بقيمة مليار يورو.وشارك الإسباني في 31 مباراة مع البارسا بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، معظمها كلاعب بديل، وسجل 11 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، في 1105 دقائق لعب.وفي الموسمين الماضيين مع المدرب تشافي هيرنانديز، خاض فيران توريس 62 مباراة إجمالا، وأحرز 11 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.ومع وجود هانز ، برز فيران توريس كبديل، وأصبح متخصصا للغاية، حيث يسجل هدفا في الليجا كل 136 دقيقة، و106 دقائق في أبطال أوروبا، و46 دقيقة في كأس الملك.