برقم تاريخي.. هالاند يتفوق على كبار الدوري الإنكليزي

حقق إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي رقما تاريخيا جديدا في الدوري
الإنكليزي بعدما أحرز هدفا من ركلة جزاء في تعادل فريقه أمام
برايتون أمس السبت في الجولة 29 من المسابقة.
واستضاف ملعب "الاتحاد" مباراة الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري
الإنكليزي حيث تعادلا بهدفين لمثليهما وتمكن إيرلينغ هالاند من تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول من ضربة جزاء.
ووفقا لشبكة "سكواكا" العالمية فإن هالاند هو أول لاعب في تاريخ الدوري
الإنكليزي يشارك في 100 هدف في أقل من 100 مباراة.
وأوضحت أن النجم النرويجي احتاج إلى 94 مباراة فقط من أجل تحقيق ذلك الإنجاز.
وتفوق هالاند في هذا الصدد على العديد
من نجوم الدوري
الإنكليزي مثل آلان
شيرر (100 مباراة)، نجم ليفربول محمد صلاح (116 مباراة)، وكذلك إريك كانتونا (116 مباراة).
وبهذا التعادل حافظ
مانشستر سيتي على المركز الخامس مؤقتا برصيد 48 نقطة من 29 مباراة، لكنه يظل مهددا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز نيوكاسل في مباراته المقبلة.(روسيا اليوم)