Advertisement

رياضة

مرموش يتحدث بعد هدفه في برايتون.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1334002-638777291005784444.png
Doc-P-1334002-638777291005784444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن ثقته في قدرة الفريق الإنجليزي على استعادة توازنه في السباق على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويظل مانشستر سيتي حامل اللقب، خارج المراكز الأربعة الأولى، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه مرتين وتعادل 2-2 مع برايتون، المنافس على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، السبت، على ملعب الاتحاد.
Advertisement
 
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند، لكن بيرفس إستوبينان عادل النتيجة، ثم سجل مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي، إلا أن عبد القادر خوسانوف لاعب الفريق السماوي سجل التعادل لبرايتون بالخطأ في مرمى فريقه.
 
وبعد التتويج بأربعة ألقاب متتالية، لم يكن مانشستر سيتي معتادا على خوض مثل هذه المعارك في هذه المرحلة من الموسم، لكن مرموش، الذي انتقل إلى الفريق في يناير الماضي، لا يزال متفائلا.

وقال مرموش الذي سجل 4 أهداف منذ انتقاله من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 59 مليون جنيه إسترليني: "بالطبع نواجه تحديا، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا. سنعمل بجد قدر الإمكان، ودائما عندما نكون في الملعب سنقدم أقصى ما عندنا. نأمل في النهاية أن نتمكن من تأمين هذا المركز".

وأردف: "علينا فقط أن نحاول إظهار جودتنا بشكل أكبر، وأن نكون أكثر ثقة بالكرة ونحتفظ بها أكثر، ونقوم بما كان مانشستر سيتي يفعله دائما، وأعتقد أننا سنكون بخير". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
غوارديولا ينتقد مرموش.. هذا ما قاله
lebanon 24
16/03/2025 15:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل اللقاء المهم.. دي بروين يتحدث عن مرموش
lebanon 24
16/03/2025 15:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
صلاح يتحدث عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية.. إليكم ما قاله
lebanon 24
16/03/2025 15:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام.. إليكم ما قالته
lebanon 24
16/03/2025 15:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:34 | 2025-03-16
05:05 | 2025-03-16
03:49 | 2025-03-16
01:52 | 2025-03-16
00:00 | 2025-03-16
16:52 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24