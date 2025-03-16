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رياضة
مرموش يتحدث بعد هدفه في برايتون.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
16-03-2025
|
08:00
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أعرب المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن ثقته في قدرة الفريق الإنجليزي على استعادة توازنه في السباق على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ويظل مانشستر سيتي حامل اللقب، خارج المراكز الأربعة الأولى، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه مرتين وتعادل 2-2 مع برايتون، المنافس على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، السبت، على ملعب الاتحاد.
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وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند، لكن بيرفس إستوبينان عادل النتيجة، ثم سجل مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي، إلا أن عبد القادر خوسانوف لاعب الفريق السماوي سجل التعادل لبرايتون بالخطأ في مرمى فريقه.
وبعد التتويج بأربعة ألقاب متتالية، لم يكن مانشستر سيتي معتادا على خوض مثل هذه المعارك في هذه المرحلة من الموسم، لكن مرموش، الذي انتقل إلى الفريق في يناير الماضي،
لا
يزال متفائلا.
وقال مرموش الذي سجل 4 أهداف منذ انتقاله من أينتراخت فرانكفورت الألماني
مقابل
59 مليون جنيه إسترليني: "بالطبع نواجه تحديا، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا".
وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا. سنعمل بجد قدر الإمكان، ودائما عندما نكون في الملعب سنقدم أقصى ما عندنا. نأمل في النهاية أن نتمكن من تأمين هذا المركز".
وأردف: "علينا فقط أن نحاول
إظهار
جودتنا بشكل أكبر، وأن نكون أكثر ثقة بالكرة ونحتفظ بها أكثر، ونقوم بما كان مانشستر سيتي يفعله دائما، وأعتقد أننا سنكون بخير". (سكاي نيوز عربية)
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