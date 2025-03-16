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رياضة

أسطورة ليفربول السابق يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى صلاح

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:16
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وجه غرايم سونيس أسطورة ليفربول تحذيرا شديد اللهجة لمحمد صلاح بخصوص وضعه الحالي مع ناديه مطالبا إياه بأن يتوقف عن المغامرات ويوقع عقد تجديد مع "الريدز" لأن الوقت لم يعد في مصلحته.
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ووفقا لتقرير كتبه سونيس بصحيفة "ديلي ميل": "صلاح لاعب عظيم ونعرف كيف تأثيره مع ليفربول، لكنه يغامر كثيرا بمستقبله عندما يتردد بقبول عرض تجديد عقده مع النادي فأي إصابة قد يتعرض لها من الآن وحتى نهاية الموسم ستغلق أمامه أبواب الأندية الأخرى التي قد تضمه في الصيف".
 
وواصل لاعب ليفربول السابق: "صلاح إنه يقدم أداء رائعا، ولا يزال يحطم الأرقام القياسية وبدونه لا يستطيع ليفربول تشكيل نفس التهديد وتحقيق ذات النتائج، وهذا أمر يجب أن يفكر به صانعو القرار بالنادي وإقناعه بتوقيع العقد الجديد".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي ولا يبدو أن اللاعب والنادي يتفقان على بنود التجديد، رغم أن المصري يقدم أحد أفضل مواسمه في تاريخه، إذ يقترب الفريق من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية خلال 5 أعوام. (روسيا اليوم)
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