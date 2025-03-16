بطولة كرة القدم.. تعادل الراسينغ والحكمة 1 - 1

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تعادل الراسينغ والحكمة 1-1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة العاشرة من اللبناني ال65 لكرة القدم.سجل للحكمة دانيال ابو فخر في الدقيقة 15. وعادل للراسينغ إدمون شحادة في الدقيقة 31.ورفع رصيده الى 15 نقطة، في ثماني نقاط للراسينغ.