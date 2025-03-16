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رياضة
بطولة كرة القدم.. تعادل الراسينغ والحكمة 1 - 1
Lebanon 24
16-03-2025
|
11:31
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تعادل الراسينغ والحكمة 1-1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة العاشرة من
الدوري
اللبناني ال65 لكرة القدم.
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سجل للحكمة دانيال ابو فخر في الدقيقة 15. وعادل للراسينغ إدمون شحادة في الدقيقة 31.
ورفع
الحكمة
رصيده الى 15 نقطة، في
مقابل
ثماني نقاط للراسينغ.
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