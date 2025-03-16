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رياضة
لاعبان "طفح كيل" مبابي منهما.. أحدهما فينيسيوس
Lebanon 24
16-03-2025
|
13:01
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أكدت تقارير فرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي بالفعل يشعر بالانزعاج من زميلين في الفريق الأول هما البرازيلي فينيسيوس جونيور والتركي أردا غولر، وعلى الرغم من فوز الفريق أمام فياريال يوم
السبت
إلا أن الفرنسي كان انزعاجه منهما واضحا.
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وأحرز مبابي ثنائية في مرمى فياريال أعادت ريال مدريد إلى الصدارة مؤقتا بانتظار نتيجة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الجولة يوم الأحد.
وكشف وسائل إعلام الأسبوع الماضي أن اللاعبين بالفعل لا يرون بعضهما كأصدقاء على عكس ما يظهر، ونشرت "ليكيب"
الفرنسية
بعد
لقاء
فياريال أن ابن ضاحية بوندي كان منزعجًا للغاية من فينيسيوس جونيور، الذي دخل بعد ساعة من اللعب، ولم يتردد في
إظهار
ذلك في بعض اللقطات، إذ ظهر وأن البرازيلي لم يرغب أو لم ينجح في تمرير الكرات إلى الفرنسي.
وبدا أن لاعبا جديدا أزعج مبابي وفقا لـ " كادينا سير" هو التركي أردا غولر، أثناء وبعد المباراة، وقد أظهر ذلك عندما فضّل اللاعب التركي أن يسدد نحو المرمى بدلاً من أن يمرر له الكرة، في إشارة غضب لا تخفى على الإطلاق حيث رمى بقبضته نحو الهواء مبينا غضبه شديدا على اللاعب
الشاب
. (العربية)
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