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رياضة

فضيحة جديدة تلاحق نيمار.. ادعاءات بخيانة أخرى ومطالبات بنفقة ضخمة!

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:23
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أفادت تقارير صحفية برازيلية بأن نجم كرة القدم نيمار، أقام حفلة سرية استمرت يومين في منطقة داخلية بساو باولو، بحضور عدد كبير من الفتيات، وسط مزاعم بدفعه مبلغًا ماليًا كبيرًا للتكتم على تفاصيل الحدث.  
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وكشفت عارضة الأزياء آني أواودا أنها كانت من بين المدعوات إلى الحفلة، مشيرة إلى أنها تلقت 80 ألف ريال برازيلي من والد نيمار شخصيًا مقابل عدم نشر أي تسجيلات توثق ما حدث.  

في تطور آخر، عادت البرازيلية غابرييلا غاسبار لتطالب نيمار بإثبات أبوة ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، مدعية أنها ثمرة علاقة غير شرعية معه. ورفعت غابرييلا دعوى قضائية لإلزام اللاعب بدفع نفقة شهرية قدرها 160 ألف ريال برازيلي (حوالي 30 ألف يورو)، إلى جانب مطالبته بتغطية كافة نفقاتها منذ الحمل، والتي تقدر بنحو 2 مليون ريال برازيلي.  

وعلّقت غابرييلا عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "آمل أن يصدقني الناس الآن. من المحزن أن ينفق شخص 80 ألف ريال على الحفلات، لكنه لا يدفع تكاليف سفر ابنته لإجراء اختبار الحمض النووي".  
على الصعيد الرياضي، تعرض نيمار لانتكاسة جديدة بعد إصابته الأخيرة التي حرمته من العودة إلى منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026. وأعلن المدرب دوريفال جونيور، في 14 آذار 2025، عن استبعاده من القائمة بسبب آلام في الفخذ الأيسر، مما يعطل آماله في استعادة مستواه بعد غياب دام 18 شهرًا بسبب الإصابات المتكررة.  
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