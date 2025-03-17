23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
-3
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بيان من اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري بشأن حسام حسن
Lebanon 24
17-03-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، مساندتها الكاملة لجميع المنتخبات
الوطنية
وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.
Advertisement
وذكرت اللجنة الفنية في بيان رسمي عقب اجتماعها
بحضور
رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة أن جميع أعضائها يثقون بشكل
كامل
في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.
كما أكدت اللجنة على "وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة".
وأبرزت أن "الكل
يعمل
على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة "مباراة القمة"
Lebanon 24
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة "مباراة القمة"
18/03/2025 02:07:47
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى الجانب المصري من معبر رفح
Lebanon 24
وصول الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى الجانب المصري من معبر رفح
18/03/2025 02:07:47
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب تحدث مع السيسي لمناقشة فكرته بشأن نقل الفلسطينيين من غزة لمصر
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب تحدث مع السيسي لمناقشة فكرته بشأن نقل الفلسطينيين من غزة لمصر
18/03/2025 02:07:47
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: الوفد المفاوض سيبحث في الدوحة تفاصيل فنية بشأن المرحلة الثانية
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: الوفد المفاوض سيبحث في الدوحة تفاصيل فنية بشأن المرحلة الثانية
18/03/2025 02:07:47
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل
Lebanon 24
خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل
14:00 | 2025-03-17
17/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يثير جدلاً واسعاً.. داس على قميص برشلونة! (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يثير جدلاً واسعاً.. داس على قميص برشلونة! (فيديو)
11:44 | 2025-03-17
17/03/2025 11:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وجود لمسة يد واضحة على دي بول.. لماذا احتسب الحكم هدف سورلوث في شباك برشلونة؟
Lebanon 24
رغم وجود لمسة يد واضحة على دي بول.. لماذا احتسب الحكم هدف سورلوث في شباك برشلونة؟
10:49 | 2025-03-17
17/03/2025 10:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تلاحق نيمار.. ادعاءات بخيانة أخرى ومطالبات بنفقة ضخمة!
Lebanon 24
فضيحة جديدة تلاحق نيمار.. ادعاءات بخيانة أخرى ومطالبات بنفقة ضخمة!
09:23 | 2025-03-17
17/03/2025 09:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث مؤلم.. لاعب كرة قدم يضحي بحياته لإنقاذ ضحايا الحريق
Lebanon 24
حدث مؤلم.. لاعب كرة قدم يضحي بحياته لإنقاذ ضحايا الحريق
07:03 | 2025-03-17
17/03/2025 07:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
03:21 | 2025-03-17
17/03/2025 03:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
05:43 | 2025-03-17
17/03/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
05:24 | 2025-03-17
17/03/2025 05:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
04:15 | 2025-03-17
17/03/2025 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
13:00 | 2025-03-17
17/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2025-03-17
خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل
11:44 | 2025-03-17
ميسي يثير جدلاً واسعاً.. داس على قميص برشلونة! (فيديو)
10:49 | 2025-03-17
رغم وجود لمسة يد واضحة على دي بول.. لماذا احتسب الحكم هدف سورلوث في شباك برشلونة؟
09:23 | 2025-03-17
فضيحة جديدة تلاحق نيمار.. ادعاءات بخيانة أخرى ومطالبات بنفقة ضخمة!
07:03 | 2025-03-17
حدث مؤلم.. لاعب كرة قدم يضحي بحياته لإنقاذ ضحايا الحريق
06:14 | 2025-03-17
رجال الأرز أمام تحدي التصفيات.. التحضيرات تنطلق في الدوحة
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
18/03/2025 02:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24