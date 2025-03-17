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رياضة

بيان من اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري بشأن حسام حسن

Lebanon 24
17-03-2025 | 16:30
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أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، مساندتها الكاملة لجميع المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.
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وذكرت اللجنة الفنية في بيان رسمي عقب اجتماعها بحضور رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة أن جميع أعضائها يثقون بشكل كامل في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.
كما أكدت اللجنة على "وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة".

وأبرزت أن "الكل يعمل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية".
(سكاي نيوز)
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