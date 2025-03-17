بيان من اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري بشأن حسام حسن

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أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، مساندتها الكاملة لجميع المنتخبات وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.وذكرت اللجنة الفنية في بيان رسمي عقب اجتماعها رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة أن جميع أعضائها يثقون بشكل في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.كما أكدت اللجنة على "وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة".وأبرزت أن "الكل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية".(سكاي نيوز)