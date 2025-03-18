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رياضة

راموس يطرد للمرة الأولى في المكسيك بعد واقعة مثيرة للجدل

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:00
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تلقى الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق مونتيري المكسيكي، البطاقة الحمراء الأولى له مع فريقه الجديد خلال مباراته الخامسة في تجربته الاحترافية الحالية.
وبعد مغادرته نادي طفولته إشبيلية، انتقل راموس إلى صفوف مونتيري في الدوري المكسيكي في يناير الماضي، حيث بدأ مشواره بتألق ملفت بعد تسجيله ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات فقط.
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ومع ذلك، فقد شهدت مباراة مونتيري ضد بوماس التي أقيمت أمس الأحد، جدلا كبيرا بعد طرد راموس في اللحظات الأخيرة من اللقاء.
وبدأت القصة في الدقيقة 20 عندما بدا أن راموس وجه ضربة بمرفقه إلى أحد لاعبي الفريق المنافس، وهو فعل لم يلاحظه حكم المباراة ولم يتخذ أي قرار بشأنه في حينه.
لاحقا، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، حصل راموس على أول بطاقة حمراء له في المكسيك بعد تدخل غير ضروري على غييرمو مارتينيز، نجم بوماس.
فقد قام هذا المدافع الإسباني المخضرم (38 عاما) بركل الجزء الخلفي من ساق مارتينيز اليمنى في لعبة لم يكن فيها أي صراع على الكرة، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء مباشرة دون تردد في وجه راموس.
ولكن المثير للانتباه كان تعليق مدرب بوماس، إفراين خواريز، الذي أعرب عن استيائه الشديد بعد نهاية المباراة، قائلا: "مهما كان اسمه، يجب أن يكون عبرة. لو فعل شخص من بلدنا ذلك، لكان طُرد في الدقيقة 20، وليس في الدقيقة 90. هذا ما يزعجني".
وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الخاصة بنا. لقد ضرب (راموس) بمرفقه لاعبا شابا قال قبل يوم من المباراة إنه يعتبره مثله الأعلى"، في إشارة إلى باولو بينيفيندو، الذي أشاد براموس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، واصفا إياه بأنه أحد أفضل خمسة مدافعين في تاريخ كرة القدم.
(روسيا اليوم)
 
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