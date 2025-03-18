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رياضة

إنتر ميامي يكشف عن طبيعة إصابة ميسي

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:29
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كشف نادي إنتر ميامي الأميركي عن طبيعة إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي ستبعده عن المواجهتين بين منتخب بلاده، وأوروغواي والبرازيل.
وتعرض ميسي لإصابة بسيطة خلال مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد، فجر الاثنين، وذلك قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب الأرجنتين لفترة التوقف الدولي في آذار الجاري.
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وكان حصل اللاعب البالغ 37 عاما على راحة في 3 مباريات مع إنتر ميامي قبل أن يدخل كبديل ويسجل في فوز فريقه أمام كافاليير الجامايكي في كأس أبطال الكونكاكاف الأسبوع الماضي.

وقال إنتر ميامي في بيان رسمي: "خضع ميسي صباح اليوم لفحص الرنين المغناطيسي لتقييم مدى الانزعاج الذي شعر به في منطقة العضلة الضامة خلال مباراة الليلة الماضية ضد أتلانتا يونايتد".

وتابع: "أظهرت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة الضامة، وسيتم تحديد مدى جاهزيته للمباريات بناء على تقدمه في التأهيل واستجابته للبرنامج العلاجي".


وكان المنتخب الأرجنتيني أعلن عن استبعاد ميسي من قائمة "التانغو" التي ستلعب ضد أوروغواي يوم 22 آذار الجاري، وقبلها بـ4 أيام ستلاقي البرازيل في بوينس آيرس، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
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