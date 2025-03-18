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رياضة
ستيفانو بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي
Lebanon 24
18-03-2025
|
04:25
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أكدت تقارير صحفية سعودية أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قد يرحل عن نادي النصر السعودي في الأيام المقبلة بسبب تراجع أداء الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.
ويمر فريق النصر بفترة صعبة على الصعيد المحلي حيث لم يحقق المدرب بيولي النتائج المرجوة في بطولة الدوري السعودي فبعد مرور 24 جولة من
دوري
روشن يحتل "العالمي" المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.
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وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن بيولي يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي لخلافة تياغو موتا في حال قرر النادي الاستغناء عن مدربه
الحالي
هذا الموسم.
وأفادت الصحيفة إلى أن بيولي
لديه
شرط جزائي في عقده مع النصر ما يعني إمكانية خروجه في حالة حصوله على عرض من ناد آخر.
ويمتد عقد ستيفانو بيولي مع النصر حتى صيف 2027 حيث وقع المدرب الإيطالي مع النادي السعودي في صيف 2024 لمدة ثلاث سنوات ويتميز بيولي بخبرته السابقة مع الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي مثل إنتر ميلان وميلان وفوزه بلقب الكالتشيو مع الأخير مما يمنحه أفضلية في السباق نحو مقعد تدريب "البيانكونيري".
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