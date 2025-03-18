Advertisement

رياضة

ستيفانو بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1334896-638778907696830784.jpg
Doc-P-1334896-638778907696830784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت تقارير صحفية سعودية أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قد يرحل عن نادي النصر السعودي في الأيام المقبلة بسبب تراجع أداء الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.
ويمر فريق النصر بفترة صعبة على الصعيد المحلي حيث لم يحقق المدرب بيولي النتائج المرجوة في بطولة الدوري السعودي فبعد مرور 24 جولة من دوري روشن يحتل "العالمي" المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.
Advertisement

وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن بيولي يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي لخلافة تياغو موتا في حال قرر النادي الاستغناء عن مدربه الحالي هذا الموسم. 
وأفادت الصحيفة إلى أن بيولي لديه شرط جزائي في عقده مع النصر ما يعني إمكانية خروجه في حالة حصوله على عرض من ناد آخر.

ويمتد عقد ستيفانو بيولي مع النصر حتى صيف 2027 حيث وقع المدرب الإيطالي مع النادي السعودي في صيف 2024 لمدة ثلاث سنوات ويتميز بيولي بخبرته السابقة مع الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي مثل إنتر ميلان وميلان وفوزه بلقب الكالتشيو مع الأخير مما يمنحه أفضلية في السباق نحو مقعد تدريب "البيانكونيري".
مواضيع ذات صلة
النصر السعودي يطيح باستقلال طهران من دوري أبطال آسيا
lebanon 24
18/03/2025 14:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من مغادرة مخيم نور شمس
lebanon 24
18/03/2025 14:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح صادم من ترامب: لا بديل للفلسطنيين سوى مغادرة غزة!
lebanon 24
18/03/2025 14:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي: سنقتل كل من يقترب من المنطقة العازلة في قطاع غزة
lebanon 24
18/03/2025 14:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2025-03-18
02:29 | 2025-03-18
00:00 | 2025-03-18
16:30 | 2025-03-17
14:00 | 2025-03-17
11:44 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24