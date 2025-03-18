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رياضة

ما حقيقة تراجع الهلال عن ضم صلاح؟

Lebanon 24
18-03-2025 | 08:00
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كشفت تقارير صحفية حقيقة تراجع نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
ولا يزال مستقبل النجم المصريغير واضح المعالم مع ليفربول الإنكليزي فى ظل اقتراب نهاية عقده الحالي وتعثر مفاوضات التجديد بين الطرفين.
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 ومع تزايد الجدل حول مستقبل صلاح بدأ الحديث حول رحيل اللاعب المصري إلى الدوري السعودي مع ارتباط اسمه بنادي الهلال الذي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقة عالمية قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 حزيران  إلى 13 تموز المقبلين.

ووفقا لموقع "Fichajes" فإن الهلال مازال مهتما بضم اللاعب المصري ويرغب في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوفه.

وأشار التقرير إلى أن الأمر لا يقتصر على اهتمام الهلال فقط بل هناك رغبة من النصر السعودي أيضا بضم اللاعب.
 
وكان الأمير نواف بن سعد الرئيس الأسبق لنادي الهلال أوضح في تصريحات سابقة عبر القناة السعودية إلى أن أي ناد في العالم يتمنى وجود محمد صلاح وليس الهلال وحده مضيفا "سيكون محظوظا إذا انضم إلى الهلال وكل من ارتبط اسمه بنادينا فهو بالفعل محظوظ". (روسيا اليوم) 

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