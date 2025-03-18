مبابي يعلق على احتمالات تتويج ديمبلي بالكرة الذهبية

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ونجح ديمبلي (27 عامًا) في عام 2025 في تسجيل 22 هدفًا خلال 17 مباراة فقط.



وقال مبابي، في حوار أجراه مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "فيما يتعلق بديمبلي فإن الأمر سهل. نحن نتحدث يوميًا".

وأكد: "ما يحققه الآن يؤثر علي شخصيًا، لأنني أعرف مدى الانتقادات والسخرية التي تعرض لها. لقد كنت أكبر معجبيه منذ أن كان عمره 14 عامًا".



ثم تطرق قائد منتخب إلى الجدل حول الذهبية عندما سُئل عما إذا كان ديمبلي قادرًا على الفوز بها، وقال "كنت أظن أن الجائزة ستذهب إلى فينيسيوس جونيور، لكنها في النهاية ذهبت إلى رودري".



واختتم: "لو قلت لك ذلك قبل 3 أشهر، لكنت ستقول: عن أي شيء تتحدث؟ الآن، لا نعرف من سيفوز بالجائزة، ولا يمكن استبعاد أي لاعب، حتى الحراس قد يحصلون عليها يومًا ما". (كووورة)

أشاد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بالمستوى الذي يقدمه مواطنه عثمان ديمبلي جناح سان جيرمان خلال الموسم .