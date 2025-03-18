19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مبابي يعلق على احتمالات تتويج ديمبلي بالكرة الذهبية
Lebanon 24
18-03-2025
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بالمستوى الذي يقدمه مواطنه عثمان ديمبلي جناح
باريس
سان جيرمان خلال الموسم
الحالي
.
Advertisement
ونجح ديمبلي (27 عامًا) في عام 2025 في تسجيل 22 هدفًا خلال 17 مباراة فقط.
وقال مبابي، في حوار أجراه مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "فيما يتعلق بديمبلي فإن الأمر سهل. نحن نتحدث يوميًا".
وأكد: "ما يحققه الآن يؤثر علي شخصيًا، لأنني أعرف مدى الانتقادات والسخرية التي تعرض لها. لقد كنت أكبر معجبيه منذ أن كان عمره 14 عامًا".
ثم تطرق قائد منتخب
فرنسا
إلى الجدل حول
الكرة
الذهبية عندما سُئل عما إذا كان ديمبلي قادرًا على الفوز بها، وقال "كنت أظن أن الجائزة ستذهب إلى فينيسيوس جونيور، لكنها في النهاية ذهبت إلى رودري".
واختتم: "لو قلت لك ذلك قبل 3 أشهر، لكنت ستقول: عن أي شيء تتحدث؟ الآن، لا نعرف من سيفوز بالجائزة، ولا يمكن استبعاد أي لاعب، حتى الحراس قد يحصلون عليها يومًا ما". (كووورة)
مواضيع ذات صلة
هل انتهى طموح صلاح نحو الكرة الذهبية بعد خروج ليفربول؟
Lebanon 24
هل انتهى طموح صلاح نحو الكرة الذهبية بعد خروج ليفربول؟
18/03/2025 19:34:35
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب يحسمها: الكرة الذهبية لن تذهب إلى محمد صلاح مهما فعل!
Lebanon 24
مدرب يحسمها: الكرة الذهبية لن تذهب إلى محمد صلاح مهما فعل!
18/03/2025 19:34:35
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت: صلاح سيحصل على الكرة الذهبية في هذه الحالة
Lebanon 24
سلوت: صلاح سيحصل على الكرة الذهبية في هذه الحالة
18/03/2025 19:34:35
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يتحدث عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
صلاح يتحدث عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية.. إليكم ما قاله
18/03/2025 19:34:35
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب صلاح.. هجوم على إدارة ليفربول
Lebanon 24
بسبب صلاح.. هجوم على إدارة ليفربول
13:00 | 2025-03-18
18/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورتوا: المدرب لم يحترمني
Lebanon 24
كورتوا: المدرب لم يحترمني
11:29 | 2025-03-18
18/03/2025 11:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تراجع الهلال عن ضم صلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة تراجع الهلال عن ضم صلاح؟
08:00 | 2025-03-18
18/03/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستيفانو بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي
Lebanon 24
ستيفانو بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي
04:25 | 2025-03-18
18/03/2025 04:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميامي يكشف عن طبيعة إصابة ميسي
Lebanon 24
إنتر ميامي يكشف عن طبيعة إصابة ميسي
02:29 | 2025-03-18
18/03/2025 02:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
Lebanon 24
توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
00:34 | 2025-03-18
18/03/2025 12:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته
Lebanon 24
أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته
00:00 | 2025-03-18
18/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!
Lebanon 24
دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!
05:46 | 2025-03-18
18/03/2025 05:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني غير عادي.. هذا سبب وصول نتنياهو المفاجئ إلى وزارة الدفاع
Lebanon 24
حدث أمني غير عادي.. هذا سبب وصول نتنياهو المفاجئ إلى وزارة الدفاع
16:45 | 2025-03-17
17/03/2025 04:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
11:03 | 2025-03-18
18/03/2025 11:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:00 | 2025-03-18
بسبب صلاح.. هجوم على إدارة ليفربول
11:29 | 2025-03-18
كورتوا: المدرب لم يحترمني
08:00 | 2025-03-18
ما حقيقة تراجع الهلال عن ضم صلاح؟
04:25 | 2025-03-18
ستيفانو بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي
02:29 | 2025-03-18
إنتر ميامي يكشف عن طبيعة إصابة ميسي
00:00 | 2025-03-18
راموس يطرد للمرة الأولى في المكسيك بعد واقعة مثيرة للجدل
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
18/03/2025 19:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24