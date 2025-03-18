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رياضة

كورتوا: المدرب لم يحترمني

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:29
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شرح تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، الذي ترك منتخب بلجيكا في حزيران 2023 بعد خلاف مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو، موقفه اليوم الثلاثاء.
 
 
وأضاف كورتوا، في مؤتمر صحفي، قبل مباراة أوكرانيا بعد غدٍ الخميس في دوري الأمم الأوروبية: "كان من الجيد أن أتمكن من التحدث أمام اللاعبين لكي يكون كل شيء واضحا، لأن الكثير من الأشياء الخاطئة قد قيلت. دعونا لا نتحدث عن هذا بعد الآن. أشعر بالراحة".
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وتابع: "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء. ربما كنت في فترة صعبة من الناحية النفسية، مررت بموسم طويل وصعب (في 2023) مع إصابات. شعرت أن هناك مشكلات مع المدرب".
 
في ذلك الوقت، لم يُسمِّ تيديسكو الحارس الأساسي في المنتخب كقائد أمام النمسا في مباراته الدولية الـ100.

وأكمل كورتوا: "لم أشعر بالاحترام. المدرب لم يأتِ أبدا ليتحدث معي. لم أرَ ذلك في 16 عاما. انفجرت في تلك اللحظة لأني لم أفهم، إلى جانب أنني شخص يحب الفوز ولدي شخصية صعبة".

من جانبه، أبدى يوري تيليمانس لاعب وسط أستون فيلا، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي تأييده لمبادرة كورتوا، قائلا: "من الجيد وضع الأمور على الطاولة. هذه القصة التي انتشرت في العالم أذت المجموعة. لذلك من الجيد وضع الأمور على الطاولة".

ومن المقرر أن تواجه بلجيكا الخميس المقبل في مدينة مورسيا الإسبانية، أوكرانيا في مباراة الذهاب من ملحق دوري الأمم. (كووورة) 
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