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رياضة

بسبب صلاح.. هجوم على إدارة ليفربول

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:00
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انتقد روبي فاولر، أسطورة ليفربول، إدارة النادي بسبب تقصيرها في التعامل مع ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأساسيين، مثل محمد صلاح.
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وأبدى فاولر قلقه من احتمال عدم استمرار الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر-أرنولد مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع غياب أي مؤشرات حول تمديد عقودهم بعد يونيو المقبل.

وقال فاولر سادس الهدافين في تاريخ ليفربول لشبكة "سكاي سبورتس": "سيكون من الصعب للغاية إيجاد لاعبين قادرين على تعويضهم. ولكن ما يمكنني قوله هو أنه عندما رحل يورغن كلوب، كان الجميع يعتقد أن استبداله سيكون أمرا مستحيلا، ومع ذلك، لم نشعر بأي فرق بعد تعيين أرني سلوت. ربما يحدث الشيء نفسه مع اللاعبين".

وتابع: "من وجهة نظر المشجعين، بصراحة لا أعتقد أن جميع هؤلاء اللاعبين الثلاثة سيستمرون مع الفريق. من منهم؟ لا يمكنني التنبؤ بذلك. أنا مشجع لليفربول، وأريد دائما الأفضل لفريقي، لكن عندما نتحدث عن ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح، فإننا نتحدث عن ثلاثة من أهم اللاعبين في تاريخ الفريق".

وأضاف: "صحيح أن صلاح لم يقدم أداء كبيرا في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل، وقد افتقدنا لترينت، لكن فيرجيل كان اللاعب الوحيد الذي يمكنه رفع رأسه بعد تلك المباراة. بالطبع، نتمنى أن يجدد الثلاثة عقودهم".

وأشار فاولر: "أرى أن إدارة النادي كانت ضعيفة نوعا ما في ترك هؤلاء اللاعبين العظماء يصلون إلى الأشهر الأخيرة من عقودهم. لكن في النهاية، مهما حدث، سنقبل به".

واختتم فاولر تصريحاته بالقول: "إذا نظرنا إلى تاريخ نادي ليفربول، فإن الفريق دائما ما يكون قادرا على التعامل مع رحيل أي لاعب، مهما كانت أهميته. لا يوجد لاعب أكبر من النادي، وهذا هو الحال دائما". (روسيا اليوم)
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