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رياضة

مودريتش يلقي الكرة في ملعب ريال مدريد

Lebanon 24
18-03-2025 | 17:00
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حسم الكرواتي لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد، قراره بشأن مستقبله مع الميرنغي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم النادي الملكي قراره بشأنه حتى الآن.
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وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مودريتش يرغب في البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "يرغب مودريتش في البقاء مع ريال مدريد من خلال توقيع عقد جديد حتى حزيران 2026".

وأضاف: "مرة أخرى، يبقى ريال مدريد الخيار الأول والأخير لمودريتش".

وبذلك، ينتظر النجم الكرواتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة موقف إدارة ريال مدريد بشأن مستقبله. (كووورة)
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