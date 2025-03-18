لم يُظهر وجه زوجته.. لاعب السيتي يحتفل بعقد قرانه على فتاة محجبة

احتفل اللاعب الأوزبكي عبد خوسانوف مانشستر سيتي الإنكليزي بعقد قرانه اليوم الثلاثاء بعد شهرين تقريباً من ارتداء قميص السيتي.وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي قادماً من لانس الفرنسي في شهر كانون الثاني الماضي في صفقة كلفت 40 مليون .وشارك اللاعب الأوزبكي خلال 24 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفاً وصنع آخر بخلاف أنه ظهر بمستويات مميزة مؤخراً بعد لم تكن الأفضل مع الفريق بعدما تسبب في هدف سكن شباك السيتي أمام تشيلسي خلال أول مباراة شارك بها.واحتفل خوسانوف صاحب الـ21 عاما بعقد قرانه على محجبة لم تُظهر وجهها خلال مقاطع المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتفاعل جمهور مانشستر سيتي عبر مع احتفالية اللاعب المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق بعقد قرانه.يشار إلى أن خوسانوف هو أول لاعب أوزبكي يرتدي قميص مانشستر سيتي الإنكليزي.ولعب خوسانوف 18 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده أوزبكستان الذي يستعد لخوض لقاءي قيرغيزستان وإيران في تصفيات كأس العالم 2026. (ارم)