Advertisement

رياضة

لم يُظهر وجه زوجته.. لاعب السيتي يحتفل بعقد قرانه على فتاة محجبة

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1335266-638779389000853675.png
Doc-P-1335266-638779389000853675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل اللاعب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي بعقد قرانه اليوم الثلاثاء بعد شهرين تقريباً من ارتداء قميص السيتي.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي قادماً من لانس الفرنسي في شهر كانون الثاني الماضي في صفقة كلفت 40 مليون يورو.

وشارك اللاعب الأوزبكي خلال 24 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفاً وصنع آخر بخلاف أنه ظهر بمستويات مميزة مؤخراً بعد بداية لم تكن الأفضل مع الفريق بعدما تسبب في هدف سكن شباك السيتي أمام تشيلسي خلال أول مباراة شارك بها.
Advertisement

واحتفل خوسانوف صاحب الـ21 عاما بعقد قرانه على فتاة محجبة لم تُظهر وجهها خلال مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعل جمهور مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالية اللاعب المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق بعقد قرانه.

يشار إلى أن خوسانوف هو أول لاعب أوزبكي يرتدي قميص مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولعب خوسانوف 18 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده أوزبكستان الذي يستعد لخوض لقاءي قيرغيزستان وإيران في تصفيات كأس العالم 2026. (ارم)
مواضيع ذات صلة
الـAUB احتفلت بقرن وربع القرن من تعليم إدارة الأعمال
lebanon 24
19/03/2025 03:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فنّانة تعود إلى خطيبها وتفاجئ الجميع بعقد عقد قرانها.. إليكم بالصور كيف احتفلت
lebanon 24
19/03/2025 03:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: حبيبة لاعب برشلونة تخطف الأنظار خلال تجديد عقده
lebanon 24
19/03/2025 03:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يستعيد 4 لاعبين قبل صدام "السيتي"
lebanon 24
19/03/2025 03:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

صور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2025-03-18
14:11 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
11:29 | 2025-03-18
10:19 | 2025-03-18
08:00 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24