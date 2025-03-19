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رياضة

حيماد عبدلي ينفي ادعاء الإصابة لكسر صيامه

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:47
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نفى اللاعب الجزائري حيماد عبدلي، نجم نادي أنجيه الفرنسي، الادعاءات التي زعمت تعمده الإصابة خلال مباراة فريقه أمام موناكو، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بهدف كسر صيامه خلال شهر رمضان.  
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وكان عبدلي قد تعرض لانتقادات بعد إيقافه اللعب عند الدقيقة 14، حيث اتهمه البعض بتعمد ذلك للسماح للاعبين المسلمين من الفريقين بالإفطار عند مغيب الشمس.  

ورد عبدلي على هذه المزاعم عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، موضحًا أنه تعرض لإصابة فعلية في فخذه، ما سيمنعه من الانضمام إلى معسكر المنتخب الجزائري استعدادًا لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق ضمن تصفيات كأس العالم.  

من جانبه، أصدر نادي أنجيه بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "نستنكر بشدة الاتهامات غير الصحيحة التي روجتها بعض وسائل الإعلام، والتي تلمّح إلى أن الإصابة كانت مفتعلة لكسر الصيام. الحقيقة مختلفة تمامًا، وقد أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري عدم قدرة عبدلي على الانضمام للمعسكر." 

وأضاف البيان: "نؤكد دعمنا الكامل لحيماد عبدلي، الذي يتمتع بنزاهة واحترافية لا يمكن التشكيك فيهما. كما يدين النادي أي محاولات لنشر معلومات مضللة من شأنها الإضرار بصورة أحد لاعبينا."

يُذكر أن لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تمنع إيقاف المباريات لفترة وجيزة من أجل السماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان، على عكس بعض الدوريات الأوروبية الأخرى. ويستند الاتحاد الفرنسي في قراره إلى التزامه الصارم بالمادة الأولى من نظامه الأساسي، التي تؤكد على احترام مبدأ العلمانية في كرة القدم.
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