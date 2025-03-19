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رياضة
منشور يثير الجدل على حساب ريال مدريد الرسمي
Lebanon 24
19-03-2025
|
02:58
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أثار منشور ريال مدريد عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء الجدل والانقسام بين مشجعي النادي الملكي.
ونشر النادي الملكي
صورة
للبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب نادي النصر السعودي
الحالي
وهو يرتدي قميص "المرينغي" أثناء هطول الأمطار في إحدى مبارياته السابقة مع الفريق، إلى جانب
صورة
أخرى للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق
الحالي
وأحد
أفضل
لاعبي العالم حاليا، في ظروف مماثلة.
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وتسبب المنشور في موجة من الجدل بين مشجعي ريال مدريد، حيث دفعهم إلى إجراء مقارنات بين رونالدو وفينيسيوس، مما أدى إلى انقسام واضح بين الجماهير.
وبدأ عدد كبير من المشجعين في التقليل من شأن فينيسيوس لصالح رونالدو، معتبرين أن أسطورة البرتغال لا يزال يتفوق على الجناح البرازيلي، وأن فينيسيوس لم يصل بعد إلى مستوى رونالدو خلال فترة وجوده مع الفريق.
من جانبها، علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على المنشور، مشيرة إلى أنه المنشور قد يكون إشارة إلى مستقبل رونالدو مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو ظل بعيدا عن النادي الملكي في السنوات الأخيرة، مما يفتح المجال أمام احتمالية تقاربه تدريجيا مع الفريق، خاصة بعد اعتزاله كرة القدم، حيث يمكن أن يعود إلى السانتياغو بيرنابيو في دور إداري أو فني.
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