أول قرار رسمي من اللجنة الأولمبية حول أزمة القمة المصرية

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا يخص أزمة مباراة القمة التي كان مقررا إقامتها يوم 11 آذار الجاري، وشهدت غياب النادي الأهلي.

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وأعلنت اللجنة في بيان رسمي حظر تداول أي أو معلومات تتعلق بالشكوى المقدمة من الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق واتخاذ المناسب.وأكد أن "اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قررت عدم السماح لأي من أعضائها أو لجانها المتخصصة بتداول أي بيانات أو معلومات بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، إلى حين استكمال دراسة القضية بشكل شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة".من جانبها، كانت رابطة الأندية المحترفة اعتبرت الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 في المباراة التي لم تُلعب ضمن الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للدوري المصري.وفي سياق متصل، تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية يوم السبت الماضي، متهما الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بارتكاب "مخالفات صريحة للوائح"، فيما يتعلق بترتيبات وإجراءات المباراة.وفي المقابل، تقدم نادي الزمالك أيضا بشكوى إلى اللجنة الأولمبية، مؤكدا أنه طرف أصيل في القضية ولديه مصلحة مباشرة فيها، مطالبا بضمان حقوقه القانونية.