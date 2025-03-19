Advertisement

رياضة

أول قرار رسمي من اللجنة الأولمبية حول أزمة القمة المصرية

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1335397-638779723832816422.jpg
Doc-P-1335397-638779723832816422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا يخص أزمة مباراة القمة التي كان مقررا إقامتها يوم 11 آذار الجاري، وشهدت غياب النادي الأهلي.
 
وأعلنت اللجنة في بيان رسمي حظر تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشكوى المقدمة من الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق واتخاذ القرار المناسب.

وأكد البيان أن "اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قررت عدم السماح لأي من أعضائها أو لجانها المتخصصة بتداول أي بيانات أو معلومات بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، إلى حين استكمال دراسة القضية بشكل شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة".

من جانبها، كانت رابطة الأندية المحترفة اعتبرت الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 في المباراة التي لم تُلعب ضمن الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للدوري المصري.

وفي سياق متصل، تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية يوم السبت الماضي، متهما الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بارتكاب "مخالفات صريحة للوائح"، فيما يتعلق بترتيبات وإجراءات المباراة.

وفي المقابل، تقدم نادي الزمالك أيضا بشكوى إلى اللجنة الأولمبية، مؤكدا أنه طرف أصيل في القضية ولديه مصلحة مباشرة فيها، مطالبا بضمان حقوقه القانونية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي يصل الرياض للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية
lebanon 24
19/03/2025 12:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الطارئة: منطقتنا تواجه تحديات كبيرة تكاد تعصف بالأمن والاستقرار وقمتنا تأتي في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد
lebanon 24
19/03/2025 12:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"... إليكم أول بيان رسمي من الإمارات
lebanon 24
19/03/2025 12:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار رسمي من دولة أوروبية بشأن صيام اللاعبين
lebanon 24
19/03/2025 12:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2025-03-19
02:58 | 2025-03-19
00:47 | 2025-03-19
00:00 | 2025-03-19
17:00 | 2025-03-18
14:11 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24