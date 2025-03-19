Advertisement

رياضة

مسعود أوزيل ممنوع من دخول ناديه السابق... ما السبب؟

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1335538-638779894356164630.jpg
Doc-P-1335538-638779894356164630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر نادي فيردر بريمن الألماني تجاهل دعوة مسعود أوزيل لحفل تكريم نجمه السابق البرازيلي دييغو ريباس وذلك بسبب توجهاته السياسية.

وسيغيب أوزيل عن قائمة المدعوين الذين سيشاركون في المباراة الوداعية التي سيقيمها نادي فيردر بريمن الألماني للاعب خط الوسط السابق البرازيلي دييغو في 22 من الشهر الجاري بمشاركة اللاعبين السابقين.
Advertisement

ولعب ريبياس وأوزيل معا في النادي قبل أن ينتقل صانع الألعاب إلى ريال مدريد في عام 2010، ولكن تم التوصل إلى اتفاق لإبقاء اللاعب البالغ 36 عاما بعيدا عن الحدث.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي بريمن الألماني:"اتفقنا مع دييغو على عدم دعوة مسعود بسبب تصرفاته الأخيرة والتي لا تمثل قيم النادي".

ويبدو أن أوزيل غير مرحب به في ناديه السابق فيردر بريمن بعد أن استعرض وشما يظهر فيه ذئب رمادي وعلم بثلاثة أهلة، وهو شعار مرتبط بمجموعة "الذئاب الرمادية" المتطرفة القومية والمحظورة في عدد من البلدان من بينها فرنسا والنمسا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري: العقوبات المفروض على سوريا سببها ما ارتكبه النظام السابق ويجب أن تزول برحيل النظام
lebanon 24
19/03/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حكومة الإصلاح والإنقاذ" امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
lebanon 24
19/03/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكأنه ممنوع على اللبنانيين أن يحلموا
lebanon 24
19/03/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير لوسائل الإعلام في سوريا: هؤلاء ممنوع إستقبالهم
lebanon 24
19/03/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:13 | 2025-03-19
10:12 | 2025-03-19
08:39 | 2025-03-19
06:37 | 2025-03-19
05:30 | 2025-03-19
04:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24