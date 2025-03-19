15
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مسعود أوزيل ممنوع من دخول ناديه السابق... ما السبب؟
Lebanon 24
19-03-2025
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر نادي فيردر بريمن الألماني تجاهل دعوة مسعود أوزيل لحفل تكريم نجمه السابق البرازيلي دييغو ريباس وذلك بسبب توجهاته السياسية.
وسيغيب أوزيل عن
قائمة
المدعوين
الذين
سيشاركون في المباراة الوداعية التي سيقيمها نادي فيردر بريمن الألماني للاعب خط الوسط السابق البرازيلي دييغو في 22 من
الشهر
الجاري بمشاركة اللاعبين
السابقين
.
Advertisement
ولعب ريبياس وأوزيل معا في النادي قبل أن ينتقل صانع الألعاب إلى ريال مدريد في عام 2010، ولكن تم التوصل إلى
اتفاق
لإبقاء اللاعب البالغ 36 عاما بعيدا عن الحدث.
وقال المتحدث الرسمي باسم نادي بريمن الألماني:"اتفقنا مع دييغو على عدم دعوة مسعود بسبب تصرفاته الأخيرة والتي لا تمثل قيم النادي".
ويبدو أن أوزيل غير مرحب به في ناديه السابق فيردر بريمن بعد أن استعرض وشما يظهر فيه ذئب رمادي وعلم بثلاثة أهلة، وهو شعار مرتبط بمجموعة "الذئاب الرمادية" المتطرفة القومية والمحظورة في عدد من البلدان من
بينها
فرنسا والنمسا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري: العقوبات المفروض على سوريا سببها ما ارتكبه النظام السابق ويجب أن تزول برحيل النظام
Lebanon 24
الرئيس السوري: العقوبات المفروض على سوريا سببها ما ارتكبه النظام السابق ويجب أن تزول برحيل النظام
19/03/2025 18:52:52
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حكومة الإصلاح والإنقاذ" امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
Lebanon 24
"حكومة الإصلاح والإنقاذ" امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
19/03/2025 18:52:52
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وكأنه ممنوع على اللبنانيين أن يحلموا
Lebanon 24
وكأنه ممنوع على اللبنانيين أن يحلموا
19/03/2025 18:52:52
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لوسائل الإعلام في سوريا: هؤلاء ممنوع إستقبالهم
Lebanon 24
تحذير لوسائل الإعلام في سوريا: هؤلاء ممنوع إستقبالهم
19/03/2025 18:52:52
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحيفة إسبانية: نيمار يعيش "أزمة وهمية" مع نادي "سانتوس"
Lebanon 24
صحيفة إسبانية: نيمار يعيش "أزمة وهمية" مع نادي "سانتوس"
11:13 | 2025-03-19
19/03/2025 11:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إيمان خليف تردّ على ترامب: الذهبية الثانية في أميركا
Lebanon 24
إيمان خليف تردّ على ترامب: الذهبية الثانية في أميركا
10:12 | 2025-03-19
19/03/2025 10:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "سبورت": محمد صلاح يقف أمام انتقال دياز إلى برشلونة
Lebanon 24
صحيفة "سبورت": محمد صلاح يقف أمام انتقال دياز إلى برشلونة
08:39 | 2025-03-19
19/03/2025 08:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل عرضت السعوديّة مليار دولار لضمّ فينيسيوس؟
Lebanon 24
هل عرضت السعوديّة مليار دولار لضمّ فينيسيوس؟
06:37 | 2025-03-19
19/03/2025 06:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية التحكيم البشري في كرة القدم؟
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية التحكيم البشري في كرة القدم؟
05:30 | 2025-03-19
19/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
14:20 | 2025-03-18
18/03/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:09 | 2025-03-18
18/03/2025 05:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
02:53 | 2025-03-19
19/03/2025 02:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
06:06 | 2025-03-19
19/03/2025 06:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
03:44 | 2025-03-19
19/03/2025 03:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:13 | 2025-03-19
صحيفة إسبانية: نيمار يعيش "أزمة وهمية" مع نادي "سانتوس"
10:12 | 2025-03-19
إيمان خليف تردّ على ترامب: الذهبية الثانية في أميركا
08:39 | 2025-03-19
صحيفة "سبورت": محمد صلاح يقف أمام انتقال دياز إلى برشلونة
06:37 | 2025-03-19
هل عرضت السعوديّة مليار دولار لضمّ فينيسيوس؟
05:30 | 2025-03-19
هل اقتربت نهاية التحكيم البشري في كرة القدم؟
04:00 | 2025-03-19
أول قرار رسمي من اللجنة الأولمبية حول أزمة القمة المصرية
فيديو
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:53 | 2025-03-19
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
19/03/2025 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24