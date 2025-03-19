مسعود أوزيل ممنوع من دخول ناديه السابق... ما السبب؟

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قرر نادي فيردر بريمن الألماني تجاهل دعوة مسعود أوزيل لحفل تكريم نجمه السابق البرازيلي دييغو ريباس وذلك بسبب توجهاته السياسية.وسيغيب أوزيل عن المدعوين سيشاركون في المباراة الوداعية التي سيقيمها نادي فيردر بريمن الألماني للاعب خط الوسط السابق البرازيلي دييغو في 22 من الجاري بمشاركة اللاعبين .ولعب ريبياس وأوزيل معا في النادي قبل أن ينتقل صانع الألعاب إلى ريال مدريد في عام 2010، ولكن تم التوصل إلى لإبقاء اللاعب البالغ 36 عاما بعيدا عن الحدث.وقال المتحدث الرسمي باسم نادي بريمن الألماني:"اتفقنا مع دييغو على عدم دعوة مسعود بسبب تصرفاته الأخيرة والتي لا تمثل قيم النادي".ويبدو أن أوزيل غير مرحب به في ناديه السابق فيردر بريمن بعد أن استعرض وشما يظهر فيه ذئب رمادي وعلم بثلاثة أهلة، وهو شعار مرتبط بمجموعة "الذئاب الرمادية" المتطرفة القومية والمحظورة في عدد من البلدان من فرنسا والنمسا. (روسيا اليوم)