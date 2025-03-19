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رياضة

صحيفة "سبورت": محمد صلاح يقف أمام انتقال دياز إلى برشلونة

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:39
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كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، يقف أمام انتقال زميله الكولومبي لويس دياز إلى برشلونة.

وبحسب التقرير الذي نشرته "سبورت" عبر موقعها الإلكتروني، فإن النادي الكاتالوني يرغب في التعاقد مع الجناح الكولومبي، وينتظر رد النادي الإنكليزي في الصيف لتحديد السعر النهائي لانتقاله.
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وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن ليفربول سيعطي الضوء الأخضر لدياز للخروج من الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت "سبورت" إلى أن برشلونة يراقب دياز عن كثب، لكن المشكلة الأولى التي تقف أمام انضمام الكولومبي إلى برشلونة، هي إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، كون أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاما سينتهي عقده في الصيف. (العربية)
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