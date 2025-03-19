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رياضة

إيمان خليف تردّ على ترامب: الذهبية الثانية في أميركا

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:12
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ترفض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أسلوب الترهيب الذي ينتهجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة نيتها الدفاع عن لقبها الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "لوس أنجلوس 2028".
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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن خليف البالغة 25 عاما، والتي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي بشكل أثار جدلا واسعا، أشارت إلى تصميمها على تكرار إنجازها الأولمبي.

جاء ذلك بعد أن زعم ترامب بشكل خاطئ أنها تحولت من رجل إلى إمرأة.

وقالت خليف: "الميدالية الذهبية الثانية، بالطبع. في أميركا، لوس أنجلوس". (روسيا اليوم)
 
 
 
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