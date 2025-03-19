إيمان خليف تردّ على ترامب: الذهبية الثانية في أميركا

Advertisement

ترفض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أسلوب الترهيب الذي ينتهجه الرئيس الأميركي دونالد ، مؤكدة نيتها عن لقبها الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "لوس أنجلوس 2028".وذكرت الأنباء "بي أيه ميديا" أن خليف البالغة 25 عاما، والتي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي بشكل أثار جدلا واسعا، أشارت إلى تصميمها على تكرار إنجازها الأولمبي.جاء ذلك بعد أن زعم بشكل خاطئ أنها تحولت من رجل إلى إمرأة.وقالت خليف: "الميدالية الذهبية الثانية، بالطبع. في أميركا، لوس أنجلوس". (روسيا اليوم)