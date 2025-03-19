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رياضة

إصابة مفاجئة تضرب صفوف منتخب إيطاليا عشية مواجهة ألمانيا

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:58
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تلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة بتأكد غياب مهاجمه ماتيو ريتيغي عن مواجهتي ألمانيا ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بداعي الإصابة.
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وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء، أن مهاجم أتالانتا وهداف الدوري المحلي برصيد 22 هدفا، تعرض لإصابة غير محددة في فخذه الأيمن، مشيرا إلى أنه سيغادر معسكر المنتخب للخضوع لفحوصات إضافية من قبل ناديه.


ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره الألماني على ملعب سان سيرو في ميلانو غدا الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية قبل أن يحل ضيفا عليه في دورتموند في 23 من الشهر الحالي على أن يستضيف الفائز في مجموع المباراتين، نهائيات البطولة القارية في يونيو المقبل.

ومنذ اختياره اللعب مع إيطاليا عام 2023، سجل ريتيغي، المولود في الأرجنتين، ستة أهداف في 18 مباراة دولية. (روسيا اليوم)
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